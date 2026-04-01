iPhone 17 Pro Jobs Edition : une édition limitée pour les 50 ans d’Apple

D’après Caviar, cet iPhone 17 Pro Jobs Edition marque le cinquantième anniversaire d’Apple, fondé en 1976. Le dos présente un insert central en métal sombre où un fragment authentifié du col roulé noir de Steve Jobs est encastré au cœur du logo Apple décalé vers le haut, rappelant le premier iPhone de 2007.

Selon le fabricant, la gravure « 50 Anniversary Edition » et la signature facsimile de Jobs ornent le châssis en titane noir, avec une finition premium en carbone pour certains éléments. De quoi se démarquer des autres utilisateurs…

Un véritable objet de collection

Ce design se démarque clairement des iPhone 17 Pro standards, qui adoptent un unibody en aluminium forgé à chaud et un bloc caméra Pro Fusion, sans ces ornements collectors. Par rapport aux éditions limitées de concurrents comme Goldgenie ou Aston Martin pour Samsung, Caviar mise ici sur un lien historique direct avec le cofondateur d’Apple, plutôt que sur des métaux précieux seuls.

En outre, notez qu’un fond d’écran exclusif pour l’écran de verrouillage et une boîte collector complètent l’ensemble, transformant le smartphone en véritable objet de collection. Cette pièce unique cible clairement les collectionneurs

De plus, la couleur noir-argent évoque fidèlement l’iPhone originel.

Sous sa coque personnalisée, l’iPhone 17 Pro Jobs Edition embarque la puce A19 Pro, 12 Go de RAM et un stockage jusqu’à 1 To, aligné sur les déclinaisons Pro Max. La caméra triple inclut un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif 5x, avec support vidéo 8K.

Un smartphone vraiment hors de prix

D’après Caviar, seulement neuf unités de l’iPhone 17 Pro Jobs Edition seront produites mondialement. Le modèle 256 Go s’affiche à 9630 dollars, le 512 Go à 9990 dollars et le 1 To à 10340 dollars, selon les configurations techniques. Notez enfin qu’il est même possible d’ajouter une gravure personnelle et un emballage sur mesure via le site du fabricant.