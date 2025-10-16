iPhone 17 Pro : le coloris Cosmic Orange vire au rose

Depuis sa présentation officielle, la gamme iPhone 17 semble séduire notamment grâce à ses nouvelles finitions, et plus particulièrement la teinte Cosmic Orange, saluée pour son originalité. Cependant, plusieurs témoignages apparus ces derniers jours viennent ternir cette nouveauté : des modèles d’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max changeraient de couleur spontanément, virant progressivement vers une nuance rosée

D’après le site spécialisé NotebookCheck, le phénomène toucherait principalement les parties en aluminium du châssis. Le reste de l’appareil, notamment la façade en Ceramic Shield, conserverait sa teinte initiale, créant ainsi un effet bicolore inattendu. L’un des premiers cas documentés a été partagé par un utilisateur Reddit répondant au pseudonyme u/DakAttack316, qui a remarqué sur son iPhone 17 Pro Max une transition progressive entre le orange et un rose doré, avant que la teinte rose ne domine entièrement.

Les pistes envisagées : de la réaction chimique au défaut d’anodisation

Aucune explication officielle n’a encore été fournie par Apple, mais plusieurs hypothèses circulent parmi les experts et la communauté. Certains évoquent une réaction chimique entre les composants de l’aluminium et l’environnement, potentiellement liée à une exposition prolongée aux rayons UV ou à un contact répété avec la peau humaine. Néanmoins, ces cas étant rares, cette cause paraît peu probable selon les analystes.

Plusieurs observateurs estiment que le phénomène pourrait provenir d’un raté dans le processus d’anodisation, un traitement de surface utilisé par Apple pour colorer et protéger le métal. Selon des spécialistes cités par NotebookCheck, un mélange de variables environnementales — chaleur, humidité, composition de l’air — combinées à une erreur ponctuelle dans ce traitement industriel pourrait expliquer cette altération chromatique.

Il se pourrait également que ce phénomène soit dû à une défaillance pigmentaire sur un lot limité de pièces ou des manipulations photo effectuées pour créer du buzz en ligne. Toutefois, l’existence de plusieurs cas documentés, notamment relayés par TheGalox_ sur le réseau social X et d’autres utilisateurs, tend à confirmer que l’anomalie est bien réelle.

Les iPhone s’abiment-ils aussi vite ? 

Ce problème de décoloration intervient peu de temps après d’autres critiques adressées à la gamme iPhone 17, notamment le “Scratchgate”, une polémique née de rapports faisant état de micro-abrasions visibles sur les coques en aluminium. Rappelons que la précédente générations utilisaient du titane, plus résistant. 

