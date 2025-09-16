iPhone 17 Pro Max vs 16 Pro Max : la différence qui change tout

Apple a surpris tout le monde en lançant l’iPhone 17 Pro Max au même prix que l’iPhone 16 Pro Max l’an dernier, mais avec un petit plus pas si « petit » !

Rémi Deschamps - publié le 16/09/2025 à 17h45
L'iPhone 17 Pro Max

Un prix inchangé, mais des différences notables

Le prix de lancement de l’iPhone 17 Pro Max est identique à celui de son prédécesseur : 1 199 € pour la version 256 Go. Pourtant, plusieurs améliorations techniques viennent justifier ce maintien tarifaire. 

Sur le papier, l’économie immédiate n’existe pas, mais pour un utilisateur attentif aux performances, l’A19 Pro et la meilleure autonomie font une vraie différence au quotidien.

 

Les points forts du 17 Pro Max par rapport au 16 Pro Max

  • Processeur A19 Pro : jusqu’à 40 % de performance en plus, idéal pour le multitâche et les jeux.
  • Écran Liquid Retina XDR de 6,9 pouces avec une luminosité maximale de 3000 nits, plus visible que le 16 Pro Max en extérieur.
  • Triple caméra 48 MP avec système Fusion, offrant plus de flexibilité et un rendu plus précis.
  • Autonomie améliorée : jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, un avantage tangible pour les utilisateurs intensifs.
  • Capacité de stockage : jusqu'à 2 To de stockage... c'est inédit dans le monde du smartpghone

Les points faibles à considérer

  • Poids et épaisseur : légèrement plus lourd et épais, ce qui peut nuire à la prise en main.

En comparant les deux modèles, l’iPhone 16 Pro Max reste très solide : excellent écran, caméra performante et autonomie correcte. 

Cependant, l’iPhone 17 Pro Max apporte des ajustements ciblés qui font la différence sur certains usages :

  • Performances soutenues sur les applications lourdes et jeux grâce à l’A19 Pro et son système de refroidissement optimisé.
  • Autonomie accrue pour les longues journées, avec près de 3 à 4 heures supplémentaires d’utilisation réelle.
  • Écran plus lumineux, particulièrement visible en extérieur ou en plein soleil, un point faible du 16 Pro Max pour certains utilisateurs.
  • Et surtout son triple capteur 48 MPX qui le rend ultra polyvalent avec même du 8k 120 Fps !

Apple semble vouloir rendre le passage du 16 Pro Max au 17 Pro Max plus attractif sans augmenter le prix, en concentrant les améliorations là où elles sont réellement perceptibles par l’utilisateur.

✅ Points forts

  • Performance accrue grâce à l’A19 Pro
  • Autonomie renforcée et charge rapide
  • Écran lumineux et de grande taille

⚠️ Points faibles

  • Zoom téléobjectif réduit
  • Poids et épaisseur légèrement supérieurs
  • Prix élevé pour les versions 1 To et 2 To
 

Que penser des nouveautés de l'iPhone 17 Pro Max ?

Les différentes améliorations apportées à l'iPhone 17 Pro Max nous font préférer cette version à celle de l'année passée. Cela vient probablement du fait que les améliorations soient réellement ciblées pour améliorer l'accessibilité et le confort des utilisateurs, aux dépens de fonctionnalités très niches, finalement plus vitrines que réellement utiles, que proposait son prédécesseur.

Un prix de départ équivalent, mais avec plus de stockage, une meilleure lisibilité et plus d'autonomie, semble plus pertinent à mettre en avant que la possibilité de jouer à certains jeux vidéo en natif. C'est tout simplement une réponse évidente à un besoin pourtant souvent évoqué par les utilisateurs d'Apple.

Nous pouvons également imaginer qu'un jour la marque tentera de remédier à l'autonomie toujours un peu en retrait de ses appareils.

 

