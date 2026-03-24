iPhone 17 vs 16 : Pourquoi l'écran 120 Hz et les 256 Go valent largement les 160 € d'écart ?

En 2026, l'écart entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17 semble plus important que cela n'a jamais été le cas depuis de nombreuses années. Si environ 160 € séparent ces deux modèles, les améliorations techniques apportées à la version standard transforment radicalement l'expérience utilisateur au quotidien.

L'iPhone 17 est probablement le meilleur modèle standard commercialisé par la marque à la pomme depuis plusieurs années, comblant enfin certaines lacunes historiques face aux versions Pro.

La révolution de la fluidité et du stockage de base

La principale rupture technologique ici réside dans l'adoption du taux de rafraîchissement à 120 Hz sur un modèle standard.

Jusqu'ici réservée aux modèles les plus onéreux dépassant les 1000 €, cette fonctionnalité offre une navigation sans saccades. Une fonctionnalité que nous avons attendue longtemps étant donné que des modèles milieu de gamme à moins de 300 € offrent déjà cela.

À cela s'ajoute une stratégie de stockage plus cohérente avec les besoins actuels en photographie et vidéo haute définition, car l'iPhone 17 propose directement 256 Go de ROM au lieu des traditionnels 128 Go devenus un peu limite avec nos pratiques.

Caractéristique iPhone 16 iPhone 17 Taux de rafraîchissement 60 Hz 120 Hz (ProMotion) Stockage de départ 128 Go 256 Go Longévité logicielle Standard +1 an supplémentaire

Un investissement rentable sur le long terme

Au-delà de l'affichage, choisir le dernier-né de la gamme Apple garantit une mise à jour prolongée. Avec un processeur plus récent, l'iPhone 17 bénéficiera d'une année supplémentaire de mises à jour logicielles.

Pour un utilisateur comptant garder son téléphone pendant 7 ou 8 ans, le surcoût de 160 € se lisse facilement et assure une meilleure valeur de revente, si vous voulez le revendre plutôt dans 4 ou 5 ans.

Confort visuel : Le passage au 120 Hz apporte un confort immédiat lors du défilement des pages web et des menus.

Le passage au 120 Hz apporte un confort immédiat lors du défilement des pages web et des menus. Espace de stockage : Commencer à 256 Go évite la saturation rapide de la mémoire due aux applications de plus en plus lourdes.

Commencer à 256 Go évite la saturation rapide de la mémoire due aux applications de plus en plus lourdes. Pérennité : Une puce plus performante et des mises à jour plus longues pour encaisser les futures fonctionnalités.