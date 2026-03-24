iPhone 17 vs 16 : Pourquoi l'écran 120 Hz et les 256 Go valent largement les 160 € d'écart ?

Chaque année, la question du passage à la nouvelle génération d'Apple anime les débats. L'iPhone 17 est maintenant sorti depuis quelques mois, et nous pouvons avoir assez de recul pour déterminer si les baisses de prix de l'iPhone 16 peuvent justifier de se tourner vers son grand frère. Nous vous donnons notre avis.

Rémi Deschamps - publié le 24/03/2026 à 12h15
iPhone 17 VS iPhone 16

En 2026, l'écart entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17 semble plus important que cela n'a jamais été le cas depuis de nombreuses années. Si environ 160 € séparent ces deux modèles, les améliorations techniques apportées à la version standard transforment radicalement l'expérience utilisateur au quotidien.

L'iPhone 17 est probablement le meilleur modèle standard commercialisé par la marque à la pomme depuis plusieurs années, comblant enfin certaines lacunes historiques face aux versions Pro.

 

La révolution de la fluidité et du stockage de base

La principale rupture technologique ici réside dans l'adoption du taux de rafraîchissement à 120 Hz sur un modèle standard.

Jusqu'ici réservée aux modèles les plus onéreux dépassant les 1000 €, cette fonctionnalité offre une navigation sans saccades. Une fonctionnalité que nous avons attendue longtemps étant donné que des modèles milieu de gamme à moins de 300 € offrent déjà cela.

À cela s'ajoute une stratégie de stockage plus cohérente avec les besoins actuels en photographie et vidéo haute définition, car l'iPhone 17 propose directement 256 Go de ROM au lieu des traditionnels 128 Go devenus un peu limite avec nos pratiques.

CaractéristiqueiPhone 16iPhone 17
Taux de rafraîchissement60 Hz120 Hz (ProMotion)
Stockage de départ128 Go256 Go
Longévité logicielleStandard+1 an supplémentaire

Un investissement rentable sur le long terme

Au-delà de l'affichage, choisir le dernier-né de la gamme Apple garantit une mise à jour prolongée. Avec un processeur plus récent, l'iPhone 17 bénéficiera d'une année supplémentaire de mises à jour logicielles.

Pour un utilisateur comptant garder son téléphone pendant 7 ou 8 ans, le surcoût de 160 € se lisse facilement et assure une meilleure valeur de revente, si vous voulez le revendre plutôt dans 4 ou 5 ans.

  • Confort visuel : Le passage au 120 Hz apporte un confort immédiat lors du défilement des pages web et des menus.
  • Espace de stockage : Commencer à 256 Go évite la saturation rapide de la mémoire due aux applications de plus en plus lourdes.
  • Pérennité : Une puce plus performante et des mises à jour plus longues pour encaisser les futures fonctionnalités.

L'avis de la rédaction : L'iPhone 17 corrige les compromis frustrants des versions précédentes. Cependant, si votre budget est plus restreint, car l'iPhone 17 reste un smartphone haut de gamme cher, vous pouvez aller voir du côté du reconditionné pour trouver des modèles récents à des tarifs bien plus doux.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Huawei Pura 80 Ultra
Guide d'achat

Capteurs 1 pouce et zoom 100x : quel photophone 2026 choisir ?

23/03/2026
RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Trois consoles portables qui sont en fait des smartphones !

22/03/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Le meilleur rapport qualité/prix de 2026 : Flagships de l’an dernier ou milieu de gamme ?

21/03/2026
oneplus 15
Guide d'achat

Charge ultra rapide et/ou Batteries Silicium-Carbone pour ne plus jamais attendre

20/03/2026