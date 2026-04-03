iPhone 17e : Apple renforce son offre d’iPhone plus abordable avec la puce A19

L’iPhone 17e, remplaçant de l’iPhone 16e, est comme une extension plus abordable de la gamme iPhone 17, pensée pour ceux qui souhaitent rejoindre la génération actuelle sans adopter les modèles les plus coûteux.

Selon le fabricant, ce smartphone doit offrir « une valeur exceptionnelle » en réunissant des performances de haut niveau et des équipements de dernière génération, tout en maintenant un prix de départ contenu par rapport au reste du catalogue.

Un chipset très puissant et un modem qui l’est tout autant

Au cœur de l’appareil, la puce A19 exploite une gravure en 3 nanomètres et un CPU 6 cœurs, comme sur l’iPhone 17, afin de répondre aussi bien aux usages quotidiens qu’aux fonctions Apple Intelligence comme l’outil Clean Up.

La marque met également en avant un Neural Engine à 16 cœurs, optimisé pour les modèles génératifs, qui doit permettre de faire tourner les fonctions d’Apple Intelligence plus rapidement que sur la génération précédente.

En outre, l’iPhone 17e adopte le modem maison C1X, présenté comme deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e, tout en consommant 30% d’énergie de moins que le modem intégré à l’iPhone 16 Pro.

Design, écran et robustesse : un format 6,1 pouces assumé

Sur le plan du design, l’iPhone 17e conserve un format 6,1 pouces familier dans l’écosystème Apple, ce qui le rapproche des iPhone 17 mais aussi des générations précédentes comme les iPhone 15 et 16.

Le châssis en aluminium de qualité aérospatiale se veut à la fois solide et léger, tandis que l’appareil bénéficie d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes dans des conditions de laboratoire.

L’appareil est doté d’un écran Super Retina XDR avec une dalle OLED de 6,1 pouces, avec un pic de luminosité HDR annoncé à 1200 cd/m², afin d’assurer une bonne lisibilité en extérieur et lors du visionnage de contenus HDR comme les films et séries en Dolby Vision.

Notez que la fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz, soit le minimum pour un tel smartphone. Cela le démarque des autres modèles de la série 17 qui sont en 120 Hz.

Pour la protection de la dalle, l’iPhone 17e adopte le Ceramic Shield 2, une version revue du verre de protection déjà utilisée par Apple. La marque annonce une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente, ainsi qu’un traitement antireflet amélioré pour limiter les reflets en pleine lumière.

L’enveloppe globale est proposée en trois coloris au fini mat — noir, blanc et rose pâle — afin de rester en cohérence avec la palette de la gamme iPhone 17.

Enfin, l’iPhone 17e conserve Face ID pour le déverrouillage et l’authentification, et intègre le bouton Action introduit sur d’autres modèles récents afin d’accéder rapidement à des fonctions comme la lampe torche, la commande de reconnaissance visuelle ou d’autres raccourcis.

Photo, vidéo et Apple Intelligence : un virage vers l’IA grand public

Sur le volet photo, l’iPhone 17e adopte un capteur unique 48 mégapixels Fusion à l’arrière. Selon Apple, ce capteur permet de proposer un zoom 2x « qualité optique », donnant l’impression de disposer de deux focales en un seul module tout en conservant un bon niveau de détail.

L’iPhone 17e est capable de reconnaître automatiquement les personnes, chiens et chats, enregistrant les informations de profondeur pour générer des portraits a posteriori à partir de simples photos. La marque met aussi en avant une nouvelle génération de HDR, censée mieux gérer les tons de peau, les hautes lumières et les ombres profondes, tout en préservant les détails fins.

Sur la vidéo, l’appareil enregistre en 4K Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde, avec un son en Spatial Audio, ce qui rapproche l’expérience de capture de celle des modèles plus haut de gamme, même si la polyvalence optique reste plus limitée.

Apple met en avant des outils de filtrage et d’assistance comme Call Screening, qui peut interroger les appelants inconnus et rapporter le motif de l’appel, ou Hold Assist, capable de rester en attente jusqu’à ce qu’un conseiller humain prenne la ligne.

Dans Messages, un filtrage dédié des expéditeurs inconnus permet de préserver la lisibilité de la liste de conversations, tandis que les fonctions par satellite complètent cet ensemble de services pour améliorer la sécurité et la communication hors couverture classique.

Disponibilité et prix

L’iPhone 17e est disponible dans plus de 70 pays, dont la France. Les précommandes ont été ouverte le mercredi 4 mars à 6h15 PST, et la sortie officielle en magasin est intervenue le mercredi 11 mars. En configuration 256 Go, le prix de départ est fixé à 719 euros. Une variante 512 Go est également présente à 969 euros.