iPhone 17e : le nouvel « essentiel » d'Apple passe déjà sous la barre des 660 €

Il est rare de voir une nouveauté Apple s'afficher à prix réduit aussi rapidement après sa sortie, sortie qui s'est faite le mois dernier.

L'iPhone 17e est la solution idéale pour bénéficier de la puissance d'un iPhone récent avec sa puce A19 et des dernières fonctions d'intelligence artificielle d'Apple, tout en conservant un format compact de 6,1 pouces, l'un des plus petits du marché actuel.

Quelles sont les caractéristiques phares de l'iPhone 17e ?

Sous le capot, l'iPhone 17e embarque le même processeur que le modèle standard de la gamme, ce qui lui assure une compatibilité totale avec iOS 26 et les futures mises à jour pour la prochaine décennie.

Avec 256 Go de stockage de base, Apple répond enfin à l'essentiel des besoins modernes, évitant ainsi la saturation rapide de la mémoire dans un contexte où photos et applications demandent plus que 128 Go de ROM !

Ce modèle intègre également un bouton Action et la Dynamic Island pour son écran, harmonisant ainsi l'expérience utilisateur avec le reste de la gamme.

C'est un smartphone pensé pour durer, protégé par le nouveau revêtement Ceramic Shield 2, bien plus résistant aux rayures et aux chocs du quotidien.

✅ Les points forts Puissance A19 : Les mêmes performances que l'iPhone 17 classique.

Les mêmes performances que l'iPhone 17 classique. Stockage : 256 Go inclus !

256 Go inclus ! Prix attractif : Déjà 60 € d'économie sur un produit neuf de 2026. ⚠️ À retenir Écran 60 Hz : Une fluidité en retrait par rapport aux modèles Pro.

Une fluidité en retrait par rapport aux modèles Pro. Photo : Pas d'objectif ultra grand-angle sur cette version.

L'offre de Rakuten : pourquoi ce prix est-il possible ?

Actuellement, vous pouvez trouver une promo Rakuten qui propose l'iPhone 17e 256 Go à 659,99 € au lieu de 719 € PVC. Ce tarif s'explique par le fait qu'il s'agit d'une version importée.

Astuce : Du 09 au 14 avril, Rakuten propose un boost de Cashback, de quoi s'offrir ou financer en partie certains accessoires !

L'appareil est parfaitement compatible avec les réseaux 4G et 5G français et propose une configuration à une carte Nano SIM physique couplée à une eSIM.

Le produit est livré neuf, sous scellé d'origine, et bénéficie d'une garantie de 24 mois.

Caractéristique iPhone 17e (256 Go) Puce A19 (Génération 2026) Écran 6,1" OLED Super Retina XDR Système iOS 26 Connectivité 5G / USB-C / MagSafe

Si l'absence d'écran 120 Hz n'est pas un frein pour vous, c'est l'investissement le plus intéressant de ce début d'année 2026 pour un iPhone neuf. Un smartphone simple à vivre et très performant que vous pourrez garder presque 10 ans (au moins jusqu'en 2033 voire plus) !

Cet article est un contenu sponsorisé.