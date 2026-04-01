iPhone 17e : vu le prix, c'est forcément un poisson d’avril...

En ce mercredi 1er avril, Rakuten frappe fort avec l'iPhone 17e. Habituellement affiché au prix conseillé de 719 €, l'appareil descend jusqu'à à 659,99 €, soit une remise immédiate de 8 %.

Mais le véritable argument de cette journée réside dans le programme Club R, car jusqu'à ce soir seulement, vous profitez de 20 % de cashback supplémentaires. Cette somme créditée sur votre compte est une vraie opportunité pour s'équiper en accessoires sans débourser un euro de plus (ou presque).

iPhone 17e : le condensé de puissance sous iOS 26

Ne vous laissez pas tromper par son format compact de 6,1 pouces. Sous le capot, cet iPhone 17e embarque la puce A19, garantissant une fluidité parfaite pour toutes vos applications sous iOS 26.

Espace de stockage : 256 Go, une capacité confortable pour vos vidéos 4K.

256 Go, une capacité confortable pour vos vidéos 4K. Réseau : Compatibilité 5G intégrale et gestion double SIM (Physique + eSIM).

Compatibilité 5G intégrale et gestion double SIM (Physique + eSIM). État : Produit neuf, non ouvert, avec une garantie de 24 mois.

Notez qu'il s'agit d'une version importée. Comme l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans le coffret, l'utilisation du cashback massif de ce soir est la stratégie idéale pour compléter votre achat sans frais supplémentaires.

Avec 33 € de cashback, vos accessoires sont offerts

Grâce au boost des 20 %, vous récupérez de quoi finaliser votre panier gratuitement, ou au moins de payer une grande partie. Avec ces points, vous pouvez vous offrir immédiatement le chargeur rapide officiel, une coque de protection ou même participer à l'achat d'une paire d'AirPods.

Vous pouvez par exemple obtenir cette protection compatible MagSafe, le prix est assez élevé, mais avec 33 € de moins, le confort d'une protection premium est un vrai plus.

Voici autrement une sélection de trois accessoires qui pourraient vous intéresser et disponible également sur Rakuten, pour compléter votre achat :

Passer de 33 € de cashback sur un produit déjà remisé est exceptionnel. Le cumul de la réduction immédiate et des 20 % de SuperPoints permet de faire une véritable affaire.

Attention, cette opération spéciale cashback se termine ce soir à 23 h 59.