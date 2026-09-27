iPhone 18 Pro à partir de 889 € chez Darty : jusqu’à 590 € de reprise

L'iPhone 18 Pro fait partie des modèles les plus haut de gamme d'Apple, avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces qui profite du ProMotion à 120 Hz. Il embarque la puce A20 Pro et trois capteurs Fusion de 48 mégapixels, tandis que la version mise en avant chez Darty dispose de 256 Go de stockage.

Son tarif est à la hauteur de cette fiche technique puisque Darty l'affiche à 1 479 €. L'enseigne propose toutefois de reprendre votre ancien iPhone, et c'est cette opération qui permet de réduire sensiblement la somme à payer.

Avec 590 € de reprise, l'iPhone 18 Pro revient à 889 €

Darty prend en exemple un iPhone 16 Pro doté de 256 Go et en parfait état, pour lequel la valeur de rachat atteint 590 €. Une fois cette somme déduite des 1 479 € demandés pour l'iPhone 18 Pro, il reste donc 889 € à payer.

Ce montant de 590 € n'est évidemment pas automatique, puisqu'il dépend du modèle que vous souhaitez revendre mais aussi de son état. Un iPhone plus ancien ou présentant davantage de traces d'utilisation sera évalué moins cher. Il faut donc passer par l'estimation proposée par Darty pour connaître le montant correspondant à votre propre téléphone.

L'enseigne indique d'ailleurs que le prix de rachat moyen est de 212 €.

Si vous possédez un modèle récent que vous comptiez remplacer, la reprise évite en revanche d'avoir à le revendre vous-même et vient directement réduire le coût du nouvel iPhone.

Darty enlève aussi 20 % sur un accessoire Apple compatible

L'achat de l'iPhone 18 Pro donne également droit à 20 % de remise sur un accessoire Apple compatible acheté au même moment. L'offre est annoncée jusqu'au 12 octobre 2026 et peut servir si vous comptiez ajouter une coque, un chargeur ou un autre accessoire à votre commande.

L'essentiel de l'économie repose néanmoins sur la reprise de l'ancien iPhone : avec les 590 € affichés dans l'exemple de Darty, le prix à financer descend de 1 479 € à 889 €. Si votre téléphone est valorisé moins cher, il suffit de retrancher le montant proposé au prix de l'iPhone 18 Pro pour connaître la facture finale.