iPhone 18 Pro Dark Cherry : la couleur qui fait déjà parler d’elle

À retenir La couleur Dark Cherry sera présentée sur l’iPhone 18 Pro, remplaçant Cosmic Orange .

sera présentée sur l’iPhone 18 Pro, remplaçant . La palette de l’iPhone 18 Pro comprendra 4 couleurs : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray ou Black, et Silver.

: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray ou Black, et Silver. Des sondages montrent que Dark Cherry est préférée par près de la moitié des utilisateurs interrogés.

Selon plusieurs sources généralement bien informées sur l’écosystème Apple, la prochaine couleur Dark Cherry devrait devenir la nouvelle teinte mise en avant sur l’iPhone 18 Pro. Présentée comme un rouge profond tirant vers le bordeaux, cette finition mêlerait des nuances de violet et de brun café, avec un rendu qualifié de « vin rouge » plus subtil que les rouges vifs habituellement proposés sur les smartphones.

Exit le orange, bonjour le rouge violet

D’après ces sources, Apple chercherait ainsi à remplacer Cosmic Orange, couleur phare des iPhone 17 Pro, par une tonalité plus feutrée tout en étant aussi susceptible d’attirer les regards.

Plusieurs fuites évoquent même des références Pantone précises, avec Dark Cherry associé au code 6076. Cela laisse penser que la teinte aurait été travaillée pour conserver une identité forte, tout en étant suffisamment sobre pour s’adapter à un appareil présenté comme haut de gamme. L’objectif serait de proposer une alternative plus élégante aux rouges saturés ou aux finitions très voyantes que l’on trouve parfois sur des modèles concurrents, en particulier dans l’univers Android.

Apple iPhone 18 Pro Dark Cherry leaks by Jon Rettinger

Une palette plus sobre pour l’iphone 18 pro

Les fuites les plus récentes s’accordent sur une palette de 4 couleurs pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray ou Black, et Silver. Selon Macworld, ces finitions correspondraient aux références Pantone 2121 pour le bleu clair, 6076 pour Dark Cherry, 426C pour le gris foncé ou noir, et 427C pour la finition argentée. Toujours d’après ces sources, le Light Blue s’approcherait du Mist Blue aperçu sur l’iPhone 17, tandis que le Silver resterait proche de la couleur argentée déjà bien connue sur les générations précédentes. L’idée serait donc de conserver une base de teintes classiques, tout en introduisant un nouveau coloris plus audacieux pour attirer l’attention sur la série Pro.

Cette palette, si elle est avérée, marquerait un retour vers des tons moins flamboyants, en particulier avec l’abandon supposé de Cosmic Orange, très visible mais pas unanimement apprécié.

L’accueil du public : Dark Cherry déjà en tête

À travers différents sondages menés auprès de leurs communautés, plusieurs sites indiquent que la teinte Dark Cherry arriverait en tête des préférences, avec près de la moitié des votes. Elle suivrait ainsi la lignée de ce qu’a représenté Cosmic Orange pour l’iPhone 17 Pro, malgré son caractère plus discret. Certains utilisateurs traditionnellement fidèles aux iPhone noirs ou gris envisageraient, pour la première fois, de se tourner vers une couleur plus marquée comme Dark Cherry.

Rappelons cependant que l’ensemble de ces impressions repose sur des rendus, des maquettes et des photos de prototypes présumés. Tant qu’Apple n’aura pas officialisé les coloris et montré le produit final, il restera une part d’incertitude sur la teinte exacte, la façon dont elle réagit à la lumière et la perception réelle qu’en auront les utilisatrices et les utilisateurs. En outre, soulignons également qu’il s’agit d’avis subjectif et que chacun reste bien entendu à l’écoute de ses propres goûts.