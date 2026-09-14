iPhone 18 Pro en précommande : Amazon, Fnac ou Boulanger, quelle offre choisir ?

Il n'y aura pas de guerre des prix pour le lancement de l'iPhone 18 Pro. Que ce soit Amazon, Fnac ou Boulanger, tous proposent le modèle 256 Go à 1 479 €. Et puisque ce tarif ne bouge pas d'une enseigne à l'autre, ce sont surtout les petits avantages autour de la précommande qui peuvent faire la différence pour les consommateurs.

1 479 € partout, mais des avantages différents

Chez Amazon, pas d'avantage particulier, à l'exception du fait que plusieurs modèles sont annoncés pour une livraison dès le 18 septembre, le jour de la sortie officielle du smartphone d'Apple. C'est donc surtout du côté de la disponibilité que l'enseigne peut être intéressante.

La Fnac mise sur autre chose. Le prix de l'iPhone reste identique, mais l'enseigne ajoute 20 % de remise sur un accessoire éligible acheté avec l'iPhone 18 Pro. Si vous comptiez prendre une coque ou un autre accessoire en même temps, cela peut faire une vraie différence !

Boulanger suit une logique assez proche, toujours avec l'iPhone à 1 479 €, mais jusqu'à 15 % de réduction sur une sélection d'accessoires.

Alors, quelle offre choisir ?

Aucune enseigne ne prend donc vraiment l'avantage sur le prix du smartphone lui-même.

Si votre priorité est de l'avoir dès sa sortie, Amazon peut être intéressant, du moins tant que les livraisons restent annoncées pour le 18 septembre. En revanche, si vous devez aussi acheter une coque ou un accessoire, la Fnac prend un net avantage avec ses 20 % de remise, contre jusqu'à 15 % chez Boulanger.

À prix égal, la Fnac nous semble actuellement la plus intéressante si vous prévoyez également l'achat d'un accessoire.

Dans tous les cas, pour ceux qui préfèrent commander en ligne et recevoir leur smartphone en boutique, la Fnac et Boulanger ont ce côté plus rassurant qu'Amazon, surtout quand on voit le prix d'un iPhone 18 Pro ou Pro Max !