Vous attendiez la sortie des nouveaux iPhone pour payer moins cher ? C'est plutôt l'inverse qui se produit

Attendre la nouvelle génération pour acheter l'ancien iPhone moins cher est normalement une stratégie qui se tient. Mais cette année, le scénario tourne mal : Apple a augmenté plusieurs de ses anciens modèles et les revendeurs commencent à suivre. Face à cette hausse, le reconditionné devient nettement plus intéressant.

Rémi Deschamps - publié le 15/09/2026 à 15h30
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L'iPhone 17e

Il y a quelques jours, nous vous expliquions que l'iPhone 17 venait de prendre 150 € chez Apple. La situation restait malgré tout assez favorable chez les revendeurs : par exemple, Amazon l'affichait encore à 949 €, tandis que la Fnac et Darty étaient restés à 969 €.

Seulement voilà, cette petite fenêtre est déjà en train de se refermer...

Les anciens iPhone augmentent au lieu de devenir moins chers

Par ailleurs, le phénomène ne concerne pas uniquement l'iPhone 17. Apple a revu à la hausse plusieurs modèles juste après sa keynote du 9 septembre :

ModèleAncien prixNouveau prix
iPhone 17e 256 Go 719 €869 € (+150 €)
iPhone 16 128 Go869 €1 019 € (+150 €)
iPhone 17 256 Go969 € 1 119 € (+150 €)
iPhone Air 256 Go1 229 €1 329 € (+100 €)

Le cas de l'iPhone 17e est particulièrement révélateur. Son prix officiel est passé de 719 à 869 €. Une hausse assez brutale pour un modèle que certains acheteurs pouvaient justement envisager comme une porte d'entrée plus abordable.

À 649 €, l'iPhone 17e reconditionné devient beaucoup plus intéressant

C'est là que le reconditionné entre ne jeu. Il s'agit déjà d'un puissant levier pour niveler le prix et de plus en plus apprécié des consommateurs, mais ce contexte le rend d'autant plus favorable. 

Par exemple, chez CertiDeal, l'iPhone 17e est actuellement proposé à partir de 649 € en grade Premium.

 

Face aux 869 € demandés aujourd'hui en neuf chez Apple, cela représente 220 € d'écart. Avant la hausse, lorsque l'iPhone 17e coûtait 719 €, la différence avec ce même tarif reconditionné n'aurait été que de 70 €.

Il est à noter que CertiDeal reconditionne entièrement ses modèles en France et propose une garantie de 30 mois, ainsi qu'un retour de 30 jours possible.

Pour ceux qui voulaient profiter de l'arrivée des nouveaux iPhone pour acheter l'ancienne génération moins cher, le reconditionné devient donc la seule alternative réellement intéressante pour obtenir un écart de prix conséquent.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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