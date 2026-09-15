L'écran pliable de l'iPhone Duo est en réalité conçu par Samsung, et il coûte une fortune à Apple

Présenté le 9 septembre 2026 lors de la keynote de rentrée d'Apple, l'iPhone Duo marque l'entrée du groupe américain sur le marché des smartphones pliables, sept ans après le premier Galaxy Fold de Samsung. Le terminal est doté d’un écran interne pliable de 7,6 pouces, avec une définition de 1878 x 2670 pixels (430 ppi), associé à un écran externe de 5,4 pouces en 1398 x 2034 pixels (460 ppi). Les deux dalles affichent une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz grâce à la technologie ProMotion, ainsi qu'une luminosité maximale annoncée de 3 000 cd/m² selon Apple.

Un écran fabriqué par Samsung pour un appareil Apple

Cet écran interne particulièrement sophistiqué, reconnaissable à son revêtement nano-texturé censé limiter la formation d'un pli visible, n’est pas fabriqué en interne par Apple mais bien par Samsung Display. En effet, Apple ne dispose pas d’usines de fabrication d’écran pour quelque appareil que ce soit et doit donc fait appel à des sous-traitants dont fait par Samsung Display, une division de Samsung Electronics.

Le leaker Setsuna Digital semble savoir que la marque à la pomme aurait conclu un accord pluriannuel exclusif avec le fabricant sud-coréen pour la fourniture des panneaux pliables, un partenariat qui s'étendrait aussi aux futurs modèles pliables d'Apple. La situation est singulière puisque Samsung fournit ainsi son meilleur écran à celui qui s'apprête à devenir le principal rival de son propre Galaxy Z Fold8.

D'après le quotidien indien Times of India, l'assemblage du verre ultra-fin recourrait à Samsung Display pour la couche OLED centrale, avec l'appui du partenaire Dowoo Insys pour les couches de verre flexible.

Le matériau OLED M16, une première mondiale

L'iPhone Duo serait ainsi le tout premier smartphone au monde à intégrer le matériau OLED M16 de Samsung, présenté comme la génération la plus avancée du fabricant coréen. Ce nouveau matériau apporterait des gains notables en matière de luminosité maximale, de précision des couleurs et d'efficacité énergétique, tout en réduisant le scintillement visible en luminosité faible, un point souvent reproché aux écrans OLED.

Le panneau M16 pourrait théoriquement atteindre jusqu'à 3 500 cd/m² de pic lumineux, un chiffre supérieur aux 3 000 cd/m² revendiqués par Apple pour l'iPhone Duo. Cet écart s'expliquerait par des réglages logiciels plus prudents de la part d'Apple, ou par les propriétés optiques du revêtement nano-texturé, qui atténuerait légèrement la luminosité perçue au profit d'un meilleur rendu anti-reflet.

Ce choix technique fait aussi de l'écran l'un des composants les plus onéreux du terminal. Toujours selon PhoneArena, Apple débourserait environ 250 dollars par panneau pliable auprès de Samsung Display, un montant qui dépasse largement le coût des écrans OLED classiques utilisés sur les iPhone non pliables. À titre de comparaison, l'écran externe de l'iPhone Duo coûterait, lui, environ 80 dollars.

Un smartphone hors norme, aussi par son coût

Au-delà de l'écran, l'addition totale des composants positionne l'iPhone Duo dans une catégorie à part. Le boîtier et la charnière représenteraient à eux deux environ 160 dollars, la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres coûterait 280 dollars, le module photographique environ 80 dollars, et la batterie un peu moins de 10 dollars. Les cabinets d'analyse de marché Nemo évoquent par ailleurs une flambée de 400 % du prix de la mémoire flash, passée d'environ 20 dollars à près de 100 dollars pour une puce de 256 Go, tandis que les modules de mémoire vive de 12 Go atteindraient désormais environ 50 dollars auprès des fournisseurs.

Au total, le coût des composants du modèle de base de l'iPhone Duo atteindrait environ 760 dollars, hors assemblage, développement logiciel, transport et frais commerciaux. Un montant à comparer aux 408 dollars estimés pour l'iPhone 17 Pro Max, ce qui ferait de l'iPhone Duo l'iPhone le plus onéreux jamais produit par Apple, aussi bien à l'achat qu'à la fabrication.