iPhone Air : Apple bouscule sa gamme avec un modèle ultra-fin et 100% eSIM

Avec l’iPhone Air, Apple introduit une véritable rupture dans son catalogue de smartphones. Il s’insère dans la gamme Apple entre l’iPhone 17 et le 17 Pro. Ce modèle, le plus léger et le plus fin à ce jour chez la marque, affiche une épaisseur de seulement 5,6 mm et ne pèse que 165 grammes. Il vient directement concurrencer le Samsung Galaxy S25 Edge qui fait 5,8 mm. Ce pari du design minimaliste passe par la suppression du traditionnel tiroir de carte SIM, remplacé intégralement par la technologie eSIM. Selon le fabricant, ce choix permet de libérer de l’espace interne et de repousser les limites de la finesse, mais contraint les utilisateurs à adopter l’eSIM, parfois moins implantée dans certains marchés notamment en Europe.

La face arrière propose un bloc photo horizontal, subtilement inspiré des lignes de certains Pixel de Google et d’anciens LG, offrant à l’iPhone Air une allure inédite. Apple propose un écran Super Retina XDR de 6,5 pouces, résolution de 2736 x 1260 pixels, fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et luminosité pouvant atteindre 3000 cd/m². La protection Ceramic Shield 2 à l’avant et Ceramic Shield standard au dos veulent assurer une certaine robustesse.

Fiche technique : puissance, caméra et connectivité au rendez-vous

Sous la finesse du châssis, l’iPhone Air concentre des composants haut de gamme. L’appareil s’équipe de la puce A19 Pro, inaugurée également sur les 17 Pro, composée de six cœurs CPU (dont deux performants) et cinq cœurs GPU. D’après la marque, la puissance CPU progresserait de 40% par rapport à l’iPhone 14 Pro, la partie graphique atteindrait jusqu’à +70%. L’appareil accueille aussi 12 Go de mémoire vive : un palier inédit pour la gamme standard Apple.

La connectivité n’est pas en reste, avec l’introduction de la puce Apple N1 (WiFi 7, Bluetooth 6, Thread) et du modem maison C1X, associé à une réduction significative de la consommation énergétique et à une vitesse accrue pour la 5G. L’iPhone Air n’est disponible qu’en version mondiale eSIM, simplifiant l’offre mais nécessitant une adaptation en fonction des opérateurs et des marchés.

Le volet photo repose sur un unique capteur arrière Fusion de 48 mégapixels, capable de délivrer des clichés en pleine résolution (48 ou 24 mégapixels au choix) et un zoom optique deux fois intégré. La caméra frontale (18 mégapixels) propose des fonctions avancées de cadrage et de double capture, tandis qu’un bouton dédié photo facilite les usages instantanés.

La batterie, dont la capacité tourne autour de 3000 mAh, se veut adaptée à une journée « typique » d’après Apple. La recharge rapide est de la partie via MagSafe et Apple propose une nouvelle batterie externe pour répondre aux besoins les plus intensifs.

Disponibilité et prix

L’iPhone Air est disponible en précommande immédiatement, pour une sortie officielle fixée au 20 septembre dans les principaux marchés. Selon le fabricant, trois configurations de stockage sont proposées : 256 Go à 1 229 euros, 512 Go à 1479 euros et 1 To à 1729 euros.