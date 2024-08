iPhone Air : Apple se met-il enfin au milieu de gamme ?

Un positionnement inédit pour Apple

Selon les informations rapportées par Jon Prosser, célèbre leaker spécialisé dans les produits Apple, l'iPhone Air serait commercialisé aux alentours de 899 $. Un tarif qui le placerait dans la même gamme de prix que l'actuel iPhone 15 Plus, et bien en-dessous des modèles Pro et Pro Max qui dépassent allègrement les 1000$.

Positionné ainsi, l'arrivée de l'iPhone Air pourrait signer la fin de la gamme Plus. Tout porte à croire que ce nouveau modèle pourrait remplacer l'iPhone 17 Plus dans la future lineup d'Apple. L'objectif serait d'offrir un appareil plus grand et pratique que l'iPhone standard, tout en restant plus abordable que les versions Pro.

Des caractéristiques techniques revues à la baisse

Pour justifier son positionnement tarifaire, l'iPhone Air ferait quelques concessions par rapport aux modèles premium :

Une Puce A19 au lieu de l'A19 Pro

8 Go de RAM

Un double capteur photo arrière, au lieu du triple ou quadruple module qui équipera les iPhone 17 Pro.

Néanmoins, il devrait conserver certaines fonctionnalités phares comme le Dynamic Island, introduit sur les iPhone 14 Pro.

Un design repensé pour plus de finesse

Comme son nom le suggère, l'iPhone Air se distinguerait par sa finesse extrême. Apple chercherait en effet à repousser les limites en termes de compacité, tout en conservant de bonnes performances et une autonomie convenable.

Le module photo arrière bénéficierait également d'un redesign complet. Reste à voir si Apple optera pour un design plus discret ou au contraire plus marqué visuellement.

Pourquoi Apple se lancerait-il sur le milieu de gamme ?

En proposant un iPhone plus abordable mais conservant l'ADN de la marque, Apple pourrait séduire de nouveaux consommateurs, notamment dans les pays émergents où les modèles actuels restent hors de portée pour beaucoup.

Face à des concurrents comme Samsung, Xiaomi ou Google qui proposent d'excellents smartphones milieu de gamme, Apple se doit de réagir pour ne pas perdre de parts de marché sur ce segment en pleine croissance.

Enfin, l'introduction d'un nouveau modèle permettrait à Apple de dynamiser sa gamme et de créer un nouvel engouement autour de la marque, alors que les évolutions des derniers iPhone restent peu significatives.

L'iPhone Air, une révolution pour Apple ?

Si ces rumeurs se confirment, l'iPhone Air marquerait un tournant majeur dans la stratégie d'Apple. En s'attaquant frontalement au marché du milieu de gamme, la firme à la pomme prendrait ainsi le risque de cannibaliser ses modèles plus haut de gamme.

Cependant, cette décision pourrait aussi lui permettre d'élargir considérablement sa base de consommateurs et de renforcer son écosystème.

Reste à voir si le géant de Cupertino parviendra à proposer un appareil suffisamment attractif pour concurrencer les géants du milieu de gamme Android, tout en conservant les standards de qualité qui ont fait sa réputation. Rendez-vous en 2025 pour découvrir si l'iPhone Air deviendra réalité !