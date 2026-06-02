iPhone Fold en blanc : une maquette dévoile le design du premier pliable d'Apple

À retenir Une maquette de l' iPhone Fold en blanc a été partagée sur Weibo.

en blanc a été partagée sur Weibo. L'écran externe mesurerait environ 5,5 pouces , l'écran interne 7,8 pouces .

, l'écran interne . Le Touch ID serait intégré sur le bouton latéral, remplaçant le Face ID.

Le leaker Ice Universe a partagé sur Weibo un prototype sorti des ateliers d'Apple, mais bien une réplique fabriquée par un atelier tiers à partir des schémas et rumeurs accumulés depuis plusieurs mois. Ces maquettes sont courantes dans l'industrie car elles permettent aux fabricants d'accessoires de préparer coques et étuis avant même le lancement officiel d'un appareil.

Ice Universe le reconnaît lui-même. Ces clichés servent à se faire une idée du format, pas à valider le design définitif d'Apple. La principale information de cette nouvelle fuite tient donc davantage à la couleur qu'à la forme. En effet, ce blanc contraste avec les versions sombres aperçues jusqu'à présent et met en valeur des bords nettement plus arrondis que ceux des Galaxy Z Fold de Samsung ou des Magic V de Honor. L'iPhone Fold se limiterait à deux teintes au lancement.

Un design de livre aux spécifications bien définies

La maquette reprend les chiffres désormais bien établis par les fuites successives. L'écran externe mesurerait environ 5,5 pouces, tandis que l'écran interne déployé atteindrait 7,8 pouces. Samsung Display serait le fournisseur exclusif de ces dalles OLED, dans le cadre d'un accord de trois ans, avec une technologie visant à rendre le pli central quasiment invisible — une profondeur de pli estimée à 0,15 mm pour un angle de 2,5 degrés.

La firme aurait attendu que Samsung Display soit en mesure de proposer un écran pliable sans trace de pli visible avant de se lancer.

Au dos, la maquette révèle seulement deux capteurs photo, disposés dans un bloc horizontal rappelant la barre de l'iPhone Air — là où les iPhone 17 Pro et 18 Pro en alignent trois. Cette configuration double objectif (grand angle et ultra-grand angle) serait l'une des concessions les plus discutées de cet appareil, d'autant qu'un prix supérieur à 2000 dollars est évoqué par les analystes.

Touch ID de retour, Face ID mis de côté

L'une des particularités les plus surprenantes concerne la biométrie. Selon plusieurs sources convergentes, dont l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone Fold intégrerait un Touch ID sur le bouton latéral en lieu et place de Face ID. La raison est d'ordre technique : le module TrueDepth nécessaire à Face ID dépasse le profil mince de l'appareil une fois déplié, estimé à environ 4,5 mm. Le composant serait fourni par Luxshare, et un capteur Touch ID à ultrasons sous l'écran est jugé peu probable par Kuo. Ce retour à une technologie qu'Apple n'utilise plus sur ses iPhone haut de gamme depuis l'iPhone X est perçu davantage comme un compromis imposé par les contraintes physiques que comme un choix délibéré.

