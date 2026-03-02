Honor Magic V6 : finesse et résistance au sommet pour un pliant haut de gamme

À retenir Honor vient de présenter son nouveau smartphone pliant au MWC : le Magic V6

Épaisseur de 8,75 mm pliée, comparable à l' iPhone 17 Pro Max .

pliée, comparable à l' . Batterie de 6660 mAh , avec recharge sans fil et promesse de 7 ans de mises à jour .

, avec recharge sans fil et promesse de . Certifications IP68 et IP69 pour une meilleure résistance à l'eau et à la poussière.

Honor mise sur une conception ultra-compacte pour le Magic V6, son nouveau smartphone pliant annoncé au MWC 2026 et qui débarque en Europe et en France. Selon le fabricant, l'appareil mesure 8,75 mm d'épaisseur une fois plié, un niveau comparable à celui de l'iPhone 17 Pro Max, tout en étant plus léger à 219 g contre 231 g pour le modèle Apple.

Par ailleurs, la charnière supporte une pression de 2800 MPa, un seuil élevé que Honor compare à la structure d'une Tesla Model Y. L'écran interne intègre un verre renforcé qui atténue la pliure de 44% et endure 500 000 ouvertures, toujours d’après la marque. Ainsi, le Magic V6 obtient les certifications IP68 et IP69, protégeant contre les immersions et les jets d'eau sous haute pression et température, une première pour un pliable face au Galaxy Z Fold7 limité à IP48.

De plus, les deux écrans LTPO 2.0 mesurent 6,52 pouces externe et 7,95 pouces interne. L'externe atteint 6000 cd/m² de pic, l'interne 5000 cd/m², avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Des technologies comme le PWM à 4320 Hz et l'AI Defocus Display minimisent la réflectivité à 1,5% et la fatigue oculaire, surpassant nombre de concurrents non pliables.

Performances et autonomie boostées

Au cœur du Honor Magic V6 trône le Snapdragon 8 Elite Gen 5, refroidi par une chambre à vapeur pour les charges intensives. D'après Honor, la batterie silicium-carbone, dosée à 25% de silicium et développée avec ATL, offre 6660 mAh, une capacité supérieure à celle du Magic V5 et rare chez les pliables comme le Pixel 10 Pro Fold.

Cette technologie promet une densité énergétique accrue, pavant la voie à 7000 mAh futurs. La recharge inclut le sans-fil, renforçant l'endurance face aux modèles classiques souvent plus épais pour des batteries similaires. Honor assure aussi 7 ans de mises à jour Android et sécurité, aligné sur Samsung.

Côté photographie, le module principal de 50 mégapixels (f/1.6) et le téléobjectif de 64 mégapixels (1/2 pouce) équipent l'appareil. Selon le fabricant, ces capteurs visent une meilleure polyvalence par rapport au Magic V5 qui livre déjà des photos d’excellente qualité pour un smartphone pliant.

Enfin, une interopérabilité poussée avec Apple permet d'accéder à iCloud, d'éditer via iWork, de servir d'écran secondaire à un Mac ou de synchroniser avec AirPods. Cela facilite les échanges de fichiers et notifications, un atout pour les usagers multi-écosystèmes, absent chez les pliables purement Android.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic V6 ne sera pas commercialisé mondialement avant juillet 2026, malgré sa présentation au MWC. En France, la disponibilité est prévue pour le second semestre 2026, sans prix communiqué à ce jour.

