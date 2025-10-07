J'ai testé ce nouveau Xiaomi, il me donne envie de laisser tomber mon ancien smartphone

Scotché à son écran

Avant d’aborder les atouts techniques, je dois vous parler de la qualité d’affichage exceptionnelle qu’offre ce smartphone : le Xiaomi 15T ! Qu’il s’agisse de la fluidité, de la luminosité ou encore du rendu des couleurs, l’expérience visuelle est excellente.

Pour parvenir à un tel résultat, Xiaomi a doté ce modèle d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2772 x 1280 pixels. Les images sont d’une netteté remarquable, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Les séances de streaming sur Netflix et Youtube sont plus captivantes que jamais.

La fluidité est également bien au rendez-vous, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Le défilement dans les applications se fait en finesse. Pour les gamers, ce taux de rafraîchissement optimal assure une parfaite réactivité.

Aussi, avec un pic de luminosité à 3200 nits, l'écran reste parfaitement lisible même en plein soleil. Fini les moments où je devais chercher l'ombre pour lire mes messages. Le contraste fait également des merveilles pour regarder des contenus HDR.

Xiaomi 15T : de solides performances

Ce Smartphone Xiaomi cache sous son capot une véritable bête de course portée par le processeur Dimensity 8400-Ultra. Gravée en 4 nm, cette puce ouvre instantanément les applications et gère parfaitement le multitâche sans aucun ralentissement. J'ai lancé plusieurs jeux assez gourmands et le smartphone encaisse tout sans broncher.

Côté mémoire, j’ai choisi la version avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Je garde toutes mes photos, vidéos et applications sans jamais avoir à faire le tri. La gestion de la mémoire vive évite les fermetures intempestives d'applications en arrière-plan.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5500 mAh dont est équipé le Xiaomi 15T assure facilement une journée complète d'utilisation intensive. La charge rapide de 67W est un autre atout : elle permet de récupérer 100% de l’autonomie en moins d’une heure.

Un appareil photo qui rivalise avec les grands

La photo est clairement LE point fort du Xiaomi 15T. Les capteurs développés avec Leica font vraiment toute la différence :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique

Un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x2

Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Les photos sont nettes et détaillées, avec une belle luminosité. En milieu peu éclairé ou de nuit, le résultat est également assez bluffant. Plusieurs modes, ainsi que diverses fonctionnalités soutenues par l'IA permettent de pousser la créativité vraiment loin.

Ce module permet par ailleurs de filmer en 8K avec la stabilisation optique. Parfait pour enregistrer des vidéos de famille ou des souvenirs de voyage dignes de vrais courts-métrages pros.

Et bien sûr, le design !

A quoi bon avoir un smartphone très performant, mais que vous avez honte de sortir devant vos ami(e)s ? Je connaissais déjà les smartphones Xiaomi pour leur design très élégant. Le Xiaomi 15T ne fait pas exception à cette règle.

Sa finition soignée transpire le haut de gamme avec un dos en verre mat qui résiste aux traces de doigts et offre une excellente prise en main. Fin (7,5 mm d’épaisseur) et relativement léger (198 grammes), il se laisse manipuler longtemps sans inconfort.

L’îlot photo arrière aux contours anguleux offre par ailleurs un design assez distinctif.

Autre bon point : le téléphone est certifié IP68. En gros, cela veut dire qu’il résiste à la poussière, aux éclaboussures d’eau, mais aussi à une courte immersion dans l’eau. En principe, je n’ai donc pas à me faire de souci les jours de pluie…