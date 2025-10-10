JAMAIS VU : Grosse chute de prix pour l'iPhone 16e...

L’iPhone 16e : un modèle pensé pour tous

Apple a conçu ce modèle pour le rendre accessible à un plus large public, tout en conservant ses caractéristiques emblématiques. La puce A16 Bionic, l’écran OLED de 6,1 pouces et la compatibilité 5G assurent une expérience fluide et rapide, que ce soit pour naviguer, jouer ou regarder des vidéos.

Côté photo et vidéo, l’iPhone 16e se démarque grâce à son double capteur intelligent et ses fonctions HDR avancées. Les clichés restent nets et lumineux même dans des conditions de faible luminosité, et la stabilisation vidéo garantit des enregistrements fluides et précis.

Contrairement aux modèles premium les plus chers, l’iPhone 16e offre un accès aux technologies récentes d’Apple sans se ruiner, faisant de ce modèle une option idéale pour tous ceux qui veulent un smartphone moderne et performant.

Pourquoi cette offre est exceptionnelle

Depuis la sortie de l’iPhone 17, les prix de l’iPhone 16e ont naturellement baissé. Les commerçants, comme Rakuten, en profitent pour proposer des tarifs attractifs sur ce modèle de la génération précédente. Mais jamais l’iPhone 16e n’avait été proposé à un prix aussi bas : 499€ au lieu de 669€, avec une réduction de 22% et un bonus de 20€ avec le code promo CLUBR20.

C’est l’occasion parfaite de s’offrir un smartphone récent, européen et garanti 2 ans, à un prix imbattable. Mais il faudra agir rapidement, car les stocks fondent et cette promotion ne restera pas disponible longtemps.

Où et comment en profiter

L’offre est accessible directement sur Rakuten, et il suffit de suivre ces étapes :

Ajouter l’iPhone 16e à son panier.

Entrer le code promo CLUBR20 pour bénéficier du bonus de 20€.

Finaliser la commande avant l’épuisement des stocks.

En quelques clics, vous pouvez profiter immédiatement d’un smartphone moderne à prix exceptionnel.