Jours Flash Prime Amazon : des réductions records sur les smartphones stars (iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy).

Des baisses de prix spectaculaires sur les modèles stars

Chaque année, les Jours Flash Prime marquent un moment fort pour les abonnés Amazon : c’est l’occasion de s’offrir les meilleurs produits tech à des prix imbattables, bien avant les traditionnels Black Friday. En 2025, Amazon frappe encore plus fort avec une sélection de smartphones premium et récents, bradés à des tarifs tout simplement incroyables.

Voici les meilleurs bons plans smartphones à ne pas laisser passer :

Ce smartphone signé Google séduit par son rapport qualité-prix imbattable, son appareil photo toujours bluffant et son autonomie solide. À moins de 450 €, c’est une excellente affaire pour les amateurs d’Android pur.

Pour les adeptes d’iOS, c’est le moment de se faire plaisir : le dernier-né d’Apple est déjà en promo. Léger, rapide et propulsé par l’intelligence artificielle embarquée, il affiche une remise rare de plus de 120 €.

C’est sans doute l’offre la plus spectaculaire de ces Jours Flash : plus de 690 € de remise sur le fleuron de Samsung. Écran AMOLED de 6,8 pouces, stylet S-Pen, performances photo d’exception… à ce prix-là, c’est presque du jamais vu.

Une offre complète pour les fans de Google : le tout nouveau Pixel 10 accompagné des écouteurs Pixel Buds Pro 2, pour une expérience audio et photo sans compromis.

Une réduction hallucinante de 1 000 € sur le smartphone pliable de Samsung. Un bijou de technologie, au design unique, qui passe enfin sous la barre des 1 200 €.Avec ces offres, Amazon place la barre très haut : des modèles récents et haut de gamme sont proposés à prix cassés, et les réductions peuvent atteindre jusqu’à -60 %.

Deux jours seulement pour les membres Prime : ne ratez pas le coche

Ces offres exceptionnelles ne dureront pas : les Jours Flash Prime sont une opération exclusive pour les abonnés Amazon Prime, valable jusqu’à demain soir minuit. Après cette date, les prix reviendront à leur niveau habituel.

Pour en profiter, il suffit d’être membre Prime ou de le devenir dès maintenant. L’abonnement Prime peut d’ailleurs être essayé gratuitement pendant 30 jours, ce qui permet de bénéficier immédiatement des promotions sans aucun engagement.

Outre l’accès à ces bons plans, l’abonnement Prime donne aussi droit à :

La livraison rapide et gratuite, souvent en 1 jour ouvré ;

Prime Video, avec des séries exclusives et films originaux ;

Prime Music, pour écouter sans publicité ;

Prime Reading et Amazon Photos, pour le stockage illimité de tes souvenirs.

Mais attention : les stocks fondent à vue d’œil. Amazon l’a confirmé, certains modèles comme le Galaxy S24 Ultra ou le Pixel 9a sont déjà parmi les plus recherchés de l’opération.

Si vous envisagez de changer de smartphone avant la fin de l’année, c’est clairement le moment de craquer. Ces remises ne reviendront pas avant le Black Friday et encore, pas forcément avec de tels écarts de prix.