Jusqu'à 400 € de remise et du « 100 % remboursé » : Darty et la Fnac fracturent le prix des TV !

Force est de constater que l'imminence de la Coupe du Monde de la FIFA pousse les enseignes à vider leurs stocks. C'est le cas de Darty, qui lance une opération agressive du samedi 23 mai à 9h au dimanche 24 mai à 23h59.

L'offre donne accès à 20 € offerts en carte cadeau tous les 200 € d'achat (dans la limite de 120 € de bonus) en insérant simplement le code DARTY200 au moment de valider le panier. Cerise sur le gâteau, ce coup de pouce est entièrement cumulable avec les promotions déjà en cours sur le site.

Notre sélection des deux TV les plus intéressantes chez Darty avec ces promos

Nous aimons souvent convoquer la loi des rendements décroissants qui explique, appliquée au cas d'une smart TV, qu'au-delà d'un certain niveau de technicité, doubler le prix d'un écran n'apporte qu'un gain marginal à l'œil humain.

C'est précisément pour cela que les dalles sélectionnées par la rédaction représentent de sacrées pépites. Elles embarquent des processeurs de traitement d'image ultra-rapides, capables de fluidifier les mouvements du ballon rond sans créer cet effet de flou désagréable, sans que vous ayez besoin de passer votre temps dans les réglages avancés.

Chez Darty, un premier modèle QLED, réputé pour sa luminosité éclatante en plein jour, profite d'une remise immédiate monumentale de 400 €. Si vous cherchez à vous équiper pour les matchs de l'après-midi sans devoir fermer les volets, c'est l'option idéale.

Un second téléviseur joue une carte encore plus audacieuse avec une promesse presque irréelle de « 100 % remboursé » si vous remportez un jeu organisé par Hisense, dont voici les règles.

Le piqué d'image et le contraste infini de sa dalle transforment chaque match en expérience de cinéma. S'imaginer qu'un tel niveau de noir absolu réclame de vider son compte en banque relève désormais d'un raccourci un peu trop facile.

La Fnac réplique avec un bonus XXL pour les téléviseurs Samsung

Le géant de l'univers culturel ne compte pas regarder le train passer. Du vendredi 22 mai à 9h au dimanche 24 mai 2026 à 23h59, une opération exclusive s'installe sur le web.

Pour l'achat d'un téléviseur OLED Samsung sélectionné, la Fnac vous offre tout simplement les prestations de fixation murale et de configuration Smart TV, soit un cadeau d'une valeur de 189 € inséré directement dans votre parcours d'achat au moment de choisir la livraison.

C'est le moment idéal pour concrétiser votre projet d'installation propre sans débourser un centime supplémentaire pour la main-d'œuvre.

Pour couronner le tout, cette offre se cumule avec une remise majeure déjà en cours : 10 % de réduction supplémentaire sur une sélection de TV Samsung.

✅ Points forts Le code DARTY200 cumulable avec les réductions affichées de 400 €

L'installation au mur et la configuration Smart TV d'une valeur de 189 € offertes à la Fnac

Des dalles de haute technologie parfaites pour la fluidité du sport ⚠️ À observer Ventes flash ultra-courtes : fin des festivités ce dimanche soir

L'offre de service Fnac est limitée aux 94 premières utilisations sur le web

Optimiser son panier sans se perdre dans les mentions légales

Pour éviter les pièges classiques des opérations à durée limitée, un coup d'œil aux mentions légales reste nécessaire.

Côté Darty, la carte cadeau obtenue grâce au code est sécable et pourra être dépensée dans les magasins physiques du 23 juin au 24 juillet 2026. Une excellente option pour s'équiper en connectique HDMI haute vitesse ou en solutions audio dans un second temps.

Côté Fnac, attention au chrono : le bonus de l'installation offerte est strictement plafonné à 94 utilisations au total sur leur site. Notez également qu'il faut impérativement sélectionner la prestation dans votre panier au moment du choix de livraison pour que son prix bascule à 0 €.

Dans les deux cas, les produits de la Marketplace ou reconditionnés sont exclus des festivités.

Mécaniques des ventes flash du week-end Détails et limites des offres Coupe du Monde Code avantage Darty DARTY200 (20 € offerts par tranche de 200 € d'achat, max 120 €) Période Darty Du samedi 23/05 (9h) au dimanche 24/05/2026 (23h59) Prestation offerte Fnac Fixation murale + configuration Smart TV (valeur de 189 €) Période et volume Fnac Du vendredi 22/05 (9h) au dimanche 24/05/2026 – 94 profils max Remise complémentaire Samsung -10 % supplémentaires applicables sur le prix affiché

L'avis de la rédaction