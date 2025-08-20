Jusqu'à ce soir seulement, le Galaxy A16 est victime d'une coupe nette dans son prix !

Le Galaxy A16 est un smartphone de début de milieu de gamme qui est sorti l’année dernière assez discrètement, en faisant pourtant suite à deux best-sellers de l’industrie : les Galaxy A14 et A15, respectivement les meilleures ventes de Samsung dans le monde en 2023 et 2024.

Quels sont les atouts du Galaxy A16

Si vous avez besoin d’un smartphone efficace et à jour, ou que pour vous l’utilisation d’un smartphone est principalement de regarder des vidéos YouTube et TikTok et communiquer, il n’est pas nécessaire de dépenser des centaines d’euros dans un smartphone haut de gamme.

Le Galaxy A16 propose une dalle Super AMOLED avec 90 Hz pour une très belle qualité visuelle au quotidien, et une autonomie solide.

Ce sont les deux éléments les plus demandés par les utilisateurs, et un haut de gamme ne fera pas mieux.

✅ Les plus Écran Super AMOLED avec 90 Hz

Autonomie solide

6 ans de mises à jour logicielles

Prix attractif avec réduction ⚠️ Les moins Positionné comme milieu de gamme d’entrée

Moins de services que chez les modèles premium

Sortie discrète, peu mise en avant

Où se procurer le Galaxy A16 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy A16 est disponible actuellement pour 136 €, mais avec en plus un code promo de 15 € de réduction supplémentaire.

Cela le fait donc passer à 121 € seulement. Un prix vraiment mini pour un smartphone qui propose pourtant un écran de cette qualité et 6 ans de mises à jour !

De plus, la livraison est gratuite et l’appareil est garanti pendant 2 ans.