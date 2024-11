L’iPhone 13 accessible à prix canon, ça se passe chez Orange pendant le Black Friday

Profitez du Black Friday pour vous offrir un iPhone 13 reconditionné à prix cassé

Chez Orange, l’iPhone 13 128 Go reconditionné en très bon état (grade B) est disponible au prix attractif de 379 € pendant le Black Friday. Initialement à 529 €, l’iPhone 13 reconditionné bénéficie d'une remise de 50 € et d'un bonus reprise de 100 €, jusqu’au 3 décembre 2024. Ce bonus reprise permet à Orange de racheter votre ancien téléphone à 100 € de plus que sa valeur estimée dans leurs boutiques, sur Orange.fr et Sosh.fr.

Cela signifie que vous pouvez obtenir un iPhone 13 reconditionné à un prix encore plus avantageux ! Pour les fans d'Apple, c’est une occasion idéale de vous offrir un iPhone performant à moindre coût, tout en faisant le choix d'un produit reconditionné, respectueux de l'environnement et à un tarif compétitif.

Vous êtes intéressé ? Alors, foncez ! Avec le lancement récent de l’iPhone 16, le tarif de l’iPhone 13 a continué de baisser pour atteindre un niveau rarement vu sur un produit aussi convoité (prix public avoisinant les 619 € selon les enseignes). Ce modèle est donc désormais celui qui affiche le meilleur rapport qualité-prix parmi les smartphones de la marque à la pomme.

L’iPhone 13 : la puissance d’Apple à votre portée

Sorti en 2021, l’iPhone 13 fut un best-seller. Et pour cause, si vous vous intéressez à ses caractéristiques, vous verrez qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme qui vaut le détour. Pour ce qui est des performances, le smartphone de la marque Apple embarque une puce A15 Bionic. Celle-ci vous assurera une fluidité remarquable sur toutes vos applications, y compris les plus exigeantes. Compatible avec la 5G, l’iPhone 13 vous garantira en outre une connexion internet ultra-rapide pour vaquer à vos activités en ligne.

Côté photo, le téléphone est doté d’un double capteur 12 Mpx avec stabilisation optique, ainsi que d’une caméra selfie 12 Mpx. De quoi réaliser de superbes clichés. Enfin, n’oublions pas :

son sublime écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ;

sa batterie qui tient jusqu’à 19 heures en lecture vidéo ;

son solide verre de protection Ceramic Shield ;

sa résistance à l’eau et à la poussière (indice IP68).

Pourquoi prendre l’iPhone 13 reconditionné chez Orange ?

Opter pour un iPhone 13 reconditionné chez Orange, c’est faire le choix d’un achat malin. Pour rappel, ces modèles ont été vérifiés et remis en très bon état pour offrir les mêmes performances qu’un neuf. Orange promet cette qualité grâce au label RECQ. Celui-ci certifie des appareils fiables, contrôlés et testés minutieusement. De plus, chaque iPhone 13 reconditionné est couvert par une garantie de 24 mois, incluant la batterie. Un vrai gage de sérénité.

Choisir une version reconditionnée, c’est aussi faire un geste pour la planète. En effet, ces dernières émettent 50 kg de CO2 en moins que leurs équivalents neufs. D’ailleurs, tous les téléphones reconditionnés proposés par Orange sont traités en France ou en Europe pour réduire davantage leur empreinte carbone. Bref, en saisissant la promo Black Friday sur le smartphone de la marque à la pomme, vous allierez économie et responsabilité écologique.



Besoin d’un nouveau forfait 5G pour accompagner votre iPhone 13 ? Profitez de la Série Spéciale 120 Go 5G d’Orange pour vous assurer une expérience mobile optimale.