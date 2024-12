L'iPhone 14 Plus est en super réduction chez le meilleur reconditionneur français

L’iPhone 14 Plus est désormais l’un des meilleurs rapports qualité-prix chez Apple, surtout si vous choisissez une version reconditionnée. À la rédaction de Les Mobiles, c’est notre avis.

Avec un peu plus de deux ans d’existence, l’iPhone 14 Plus se trouve dans une situation idéale : il est proposé à un prix bien plus abordable que l’iPhone 16, tout en conservant des composants proches de ceux des modèles les plus récents. C’est donc un choix parfait pour ceux qui veulent un excellent compromis entre performance et budget !

Fiche technique de l’iPhone 14 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 4325 mAh

L’iPhone 14 Plus propose l’ergonomie et la qualité que l’on peut attendre d’un appareil Apple. Certes, ses spécifications peuvent sembler plus modestes comparées à des smartphones affichant des capteurs de 200 mégapixels, des batteries de 5000 mAh ou 16 Go de RAM, mais c’est dans l’utilisation quotidienne qu’il brille vraiment.

Prenons son appareil photo : son ouverture focale et son IA de traitement des images permettent d’obtenir des photos d’une qualité souvent supérieure à la concurrence. Parce qu’au final, un capteur de 200 Mpx ne fait pas tout, surtout si la gestion des couleurs et de la lumière n’est pas à la hauteur.

Concernant sa batterie de 4325 mAh, elle peut sembler plus petite, mais son excellente gestion énergétique garantit une autonomie impressionnante. Et grâce à sa puce ultra-puissante, l’iPhone 14 Plus n’a pas besoin d’une RAM gigantesque pour offrir des performances fluides et réactives.

Quelle offre pour le Cyber Monday ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer l’iPhone 14 Plus chez CertiDeal pour un excellent prix dès 550 € et jusqu’à 670 € en état Premium.

Les smartphones proposés par CertiDeal sont entièrement reconditionnés en France et disponibles avec une garantie de 2 ans. Il est possible de les financer en plusieurs fois et de changer la batterie ou d’ajouter une vitre de protection et une coque.