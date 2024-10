L’iPhone 16 à 110 € moins cher que chez la concurrence et avec un bonus en prime !

L’iPhone 16 est un smartphone qui déchaîne les envies et les passions. Chaque sortie d’une nouvelle génération de ces smartphones phares est une occasion pour les fans de s’y essayer et peu de personnes reviennent en arrière après avoir essayé un appareil d'Apple !

Avec son interface intuitive et ergonomique, ses composants à la fois puissants et fiables, l’iPhone s'avère être un outil parfait, aussi bien pour ceux qui recherchent la simplicité que pour ceux qui ont besoin d’un appareil performant avec une grande puissance de calcul.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, avec une RAM augmentée, une batterie plus grande, et surtout la nouvelle puce A18 Bionic, offrant des performances accrues.

Ces avancées permettent à l’iPhone 16 de pousser encore plus loin en termes de puissance et de fluidité, tout en conservant l'ergonomie et la praticité qui font la réputation des iPhone, grâce à son format compact et une interface toujours aussi épurée. En résumé, l’iPhone 16 est tout simplement excellent.

