L'iPhone 16 passe sous les 650 € avec ce code pour les soldes !

Un iPhone récent sous la barre des 700 €, est-ce vraiment un bon plan ? L'iPhone 16 est aujourd'hui proposé à 699 € en neuf chez Amazon, soit environ 120 € sous le prix moyen relevé chez les marchands. On vous explique pourquoi son tarif baisse et ce que vaut l'offre.

La Rédac LesMobiles - publié le 30/06/2026 à 12h15
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L'iPhone 16

Le tarif de l'iPhone 16 affiche une belle baisse de prix sur la plateforme Pixmania, où il est proposé à 672 € à l'état neuf. L'explication de cette baisse découle de trois facteurs : du calendrier du constructeur, qui a depuis introduit l'iPhone 17 sur le marché depuis quelque temps, des soldes qui ont débuté la semaine dernière et du fait que ce soit un modèle d'import.

 

Une architecture axée sur l'efficacité

Sur le plan matériel, l'iPhone 16 intègre des composants conçus pour assurer une grande longévité logicielle. Il s'appuie sur la puce Apple A18, un processeur développé pour prendre en charge les calculs complexes et assurer une fluidité constante. L'affichage est confié à une dalle OLED de 6,1 pouces, offrant un calibrage des couleurs fidèle et des contrastes profonds.

Le volet photographique repose sur un capteur principal de 48 mégapixels capable de délivrer des clichés détaillés dans la plupart des conditions lumineuses. De plus, l'autonomie progresse par rapport aux anciennes lignées de la marque, tandis que le châssis conserve sa certification IP68 le protégeant contre l'immersion accidentelle et les poussières.

Moins de 650 € après remise, une offre rare !

Pixmania propose un code de réduction pour les soldes, en plus d'un prix particulièrement bas qui permet d'abaisser le coût d'acquisition final à 647 €.

 

L'appareil est livré scellé dans son emballage d'origine, ouvrant droit à la garantie constructeur légale.

Néanmoins, il convient de souligner qu'il s'agit d'un modèle issu de l'importation. Bien que l'appareil soit entièrement compatible avec les réseaux français et configuré en français d'origine, il est important d'en avoir conscience avant l'achat !

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