L'iPhone 16 Plus est au prix de l'iPhone 16 Standard chez ce marchand... et même moins grâce à ce code !

L’iPhone 16 Plus est disponible pour moins cher que sa version standard sur Rakuten grâce au code CLUBR30 qui permet de le faire descendre de 30 € en plus de son prix déjà fixé à 969 €. Il est donc 30 € moins cher que l’iPhone 16 et 180 € sous son prix constructeur !

Une très belle occasion pour se procurer un modèle de la toute dernière génération des iPhone 16.

Fiche technique de l’iPhone 16 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

OLED de 6,7 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4006 mAh

L’iPhone 16 Plus propose une fiche très proche de l’iPhone 16 Standard à la différence que son écran est beaucoup plus grand, un argument qui peut faire mouche pour ceux qui aiment avoir un écran de bonne taille, par exemple pour le streaming vidéo ou le gaming.

Hormis cela, l’iPhone 16 Plus est tout simplement très polyvalent avec des performances poussées, une grande ergonomie et des capteurs photos de très grande qualité.

Quelle offre pour l’iPhone 16 Plus ?

Comme nous le disions plus haut, Rakuten propose l’iPhone 16 Plus pour 969 €, avec une baisse d’encore 30 € avec le code CLUBR30, ce qui fait une réduction totale de 180 €. Il est possible de payer en plusieurs fois, et le produit est garanti pendant 2 ans.