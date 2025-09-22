L'iPhone 17 Pro Max se hisse dans le top 5 des meilleurs photophones selon DxOMark

L'intégration de l'iPhone 17 Pro Max dans ce top 5 s'explique par plusieurs améliorations techniques substantielles par rapport à la génération précédente. Il gagne 7 points par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 16 Pro Max, ce qui n’est pas rien. Ainsi, le smartphone bénéficie d'une mise à jour vers un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, remplaçant le module 12 mégapixels de l'iPhone 16 Pro Max. Cette évolution permet désormais un zoom optique de qualité jusqu'à 8x grâce à un nouveau design tétraprisme et une stabilisation 3D par déplacement de capteur.

Selon DxOMark, l'iPhone 17 Pro Max délivre une exposition cible très précise avec une plage dynamique étendue. Les portraits capturés présentent un excellent rendu colorimétrique, tandis que les améliorations du téléobjectif se révèlent particulièrement notables à partir du zoom 4x. Le système de caméra Fusion de l'objectif principal permet des performances élevées, supérieures à celles des concurrents aux focales équivalentes 60mm.

La fluidité du zoom constitue aussi l'un des points forts du dispositif selon les experts. Les passages entre les modules de caméra s'effectuent de manière fluide et à peine perceptible. À certains points, notamment à 2x et 8x, une augmentation soudaine des détails de l'image est toutefois observable, probablement grâce au système de caméra fusion optimisant les détails sur toute la plage focale.

Le Huawei Pura 80 Ultra domine le classement

En tête du classement DxOMark avec un score record de 175 points, le Huawei Pura 80 Ultra est toujours le meilleur à ce jour. Rappelons que le smartphone embarque un capteur principal d'un pouce avec la technologie LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor), une innovation visant à améliorer la plage dynamique en stockant temporairement l'excès de lumière pour éviter la saturation. Le dispositif intègre également un capteur multispectral pour une gestion améliorée des couleurs et une ouverture variable sur l'appareil photo principal.

Le Pura 80 Ultra excelle dans toutes les catégories évaluées par DxOMark, obtenant les meilleures notes en portraits, photos d'intérieur, faible luminosité et photos d'extérieur. Sa configuration dual-téléobjectifs avec des objectifs zoom optique de 3,7x et 9,4x offre une flexibilité remarquable pour les prises de vue à distance. Selon DxOMark, le smartphone délivre une large plage dynamique avec des expositions précises et un excellent rendu colorimétrique, même dans les scènes difficiles.

Le Oppo Find X8 Ultra pas loin derrière

Avec 169 points, le Oppo Find X8 Ultra (malheureusement pas disponible chez nous) occupe toujours la deuxième position du classement. Ce smartphone propose une configuration photographique sans compromis, intégrant quatre capteurs de 50 mégapixels chacun. Selon le fabricant, cette approche permet d'offrir une expérience photographique équilibrée et constante pour tous les cas d'usage photo et vidéo.

Le mode Portrait du Find X8 Ultra, capable de séparer le sujet de l'arrière-plan avec une précision remarquable, est particulièrement remarquable, créant un flou naturel et doux. Le smartphone excelle également dans la gestion des tons de peau, les reproduisant fidèlement même face à des éclairages complexes. Ses performances en zoom sont également reconnues, grâce à l'embarquement de deux téléobjectifs de 70 mm et 135 mm.

Le Vivo X200 Ultra et ses spécificités techniques

À la quatrième position avec 167 points, le Vivo X200 Ultra (non disponible chez nous aussi) offre une approche photographique originale. Contrairement à la plupart des smartphones concurrents qui utilisent une focale équivalente d'environ 25 mm, le Vivo opte pour une focale principale inhabituelle de 35 mm équivalent. Cette particularité en fait une option particulièrement adaptée à la photographie de portrait, grâce à une profondeur de champ plus étroite aidant à isoler le sujet de l'arrière-plan.

Selon DxOMark, le X200 Ultra délivre des résultats exceptionnels en photographie fixe et se classe premier dans le classement photo de l'institut. Il excelle dans le contrôle de l'exposition en mode portrait, dispose d'un zoom remarquablement efficace et d'un mode portrait très précis et naturel. Son module ultra-grand-angle intègre un capteur de grande taille capable de capturer plus de lumière que la plupart des modules équivalents sur les smartphones rivaux.

Google Pixel 10 Pro XL complète le top 5

Fermant ce prestigieux top 5 avec 163 points, le Google Pixel 10 Pro XL confirme l'excellence de Google dans le traitement d'image. Selon DxOMark, le smartphone brille par son excellente gestion des couleurs, avec un rendu à la fois vif et naturel dans la plupart des conditions. Il est également loué pour sa large plage dynamique, capturant avec précision les détails dans les zones claires comme dans les zones sombres d'une même scène.

Les autres points forts du Pixel 10 Pro XL sont un autofocus rapide et précis en photo comme en vidéo, un très bon niveau de détail lorsque la lumière est favorable, un mode portrait très efficace avec un détourage du sujet convaincant et une excellente stabilisation vidéo. Bien que partageant les mêmes modules de caméra que son prédécesseur Pixel 9 Pro XL, les performances photographiques ont été considérablement améliorées grâce au nouveau chipset Tensor G5.