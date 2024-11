L'iPhone 17 Pro pourrait abandonner le titane pour l'aluminium

Si on en croit les dernières rumeurs au sujet des iPhone 17 Pro qui sont prévus à l’automne prochain, il semble que la marque à la pomme envisage un retour à l’aluminium pour les châssis de ses modèles haut de gamme. En outre, il est également possible que le changement ne se limite pas au cadre de l'appareil.

Le bloc photo subirait également une transformation significative, avec l'adoption d'un rectangle en aluminium plus large, remplaçant l'actuel module en verre 3D.

La partie arrière de l'appareil serait divisée en deux sections distinctes : une partie supérieure en aluminium intégrant le module photo, et une partie inférieure en verre permettant la recharge sans fil.

Apple iPhone 16 Pro Max

Des motivations économiques et environnementales

Cette transition vers l'aluminium pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. L'aluminium présente l'avantage d'être plus léger que le titane et plus respectueux de l'environnement. Les fluctuations du prix du titane et les incertitudes économiques liées aux prochaines élections présidentielles américaines pourraient également avoir influencé cette décision.

Malgré ce changement de matériau, les iPhone 17 Pro devraient bénéficier d'améliorations notables. Les appareils intégreront un nouveau processeur gravé en 3 nanomètres, promettant des performances accrues. Le système photo devrait également évoluer avec de nouveaux capteurs téléobjectif et selfie.

Mais quelle est la stratégie d'Apple ? Alors que la concurrence, notamment Samsung avec son futur Galaxy S25 Ultra, maintient l'utilisation du titane. La distinction entre les modèles Pro et standard pourrait s'amenuiser, les deux gammes partageant désormais le même matériau de construction.

L'iPhone 17 Air : une nouvelle variante en perspective

En parallèle, Apple développerait l'iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin qui pourrait ne pas intégrer de port pour carte SIM physique. Ce nouveau modèle se démarquerait grâce à un design minimaliste avec un unique appareil photo arrière centré dans un large module.

Il convient de noter que ces informations proviennent de sources généralement fiables, mais qu'Apple n'a pas encore finalisé le design de ses futurs iPhone. Les détails techniques et esthétiques pourraient donc évoluer d'ici la présentation officielle prévue en septembre 2025.