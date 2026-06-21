L'iPhone 17 profite d'une baisse de prix inédite et passe sous la barre des 745 €

Même les fleurons de la marque à la pomme finissent par céder à la pression du calendrier commercial à l'approche de l'été. Pour les utilisateurs qui cherchent à s'équiper du modèle de base de la génération actuelle, l'anticipation des soldes et des opérations estivales par les revendeurs en ligne crée une opportunité parfaite.

L'iPhone 17 s'affiche à un tarif inédit, devenant ainsi une référence incontournable pour renouveler son équipement.

Cette décote est d'autant plus stratégique qu'elle concerne la version dotée de 256 Go de stockage, le double de la capacité initiale standard. Passer par la plateforme permet ainsi de contourner le prix de vente d'Apple tout en mettant la main sur un produit neuf, toujours sous pavillon de la gamme de l'année.

iPhone 17 et ses atouts

Pour concevoir cet appareil, la marque a intégré des caractéristiques autrefois réservées à ses déclinaisons professionnelles, à commencer par un écran OLED de 6,3 pouces profitant enfin du taux de rafraîchissement ProMotion à 120 Hz. Côté performances, la puce Apple A19 gravée en 3 nm gère sans effort le multitâche et le traitement photo, orchestré par un capteur principal de 48 mégapixels.

Opter pour ce modèle au sein de la gamme des smartphones Apple aujourd'hui permet de s'équiper d'un appareil pensé pour durer. Grâce au suivi logiciel légendaire du constructeur, ce modèle recevra les mises à jour majeures d'iOS bien au-delà de la fin de la décennie, garantissant une fluidité d'expérience et une sécurité logicielle très cohérentes en 2026.

L'offre de Rakuten

Chez Rakuten, l'appareil est proposé par des vendeurs certifiés, assurant la livraison et le suivi de votre commande. Pour sécuriser l'achat, la plateforme donne accès aux garanties légales de conformité, vous protégeant contre le moindre défaut de fabrication.

Le grand avantage de cette offre réside également dans son processus de commande très transparent, complété par le système de fidélité de la plateforme qui permet de récupérer un pourcentage de la somme sous forme de bon d'achat, une option idéale pour amortir la commande d'un chargeur ou d'une coque de protection.

Si vous hésitez encore avec d'autres références, un passage par notre comparateur de smartphones vous permettra d'évaluer le positionnement tarifaire très agressif de ce modèle avec d'autres prix.