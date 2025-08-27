L’iPhone 17 se prépare… et l’iPhone 16 devient (vraiment) moins cher

Comme à chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple et les revendeurs ajustent les prix des modèles en circulation. Le 16e, lancé récemment, voit donc son tarif reculer, rendant le smartphone plus accessible pour un public plus large.

L’iPhone 16e à 549 €, livré avec une garantie de 2 ans. Une sécurité appréciable pour un smartphone haut de gamme.

Pourquoi l’iPhone 16e reste un excellent choix

L’iPhone 16e n’est pas un modèle au rabais. Il embarque des composants récents, une excellente qualité photo, une autonomie solide et l’accès à la dernière version d’iOS. Pour un prix sous la barre des 600 €, il se positionne comme une option pour :

Les utilisateurs qui veulent un iPhone performant sans payer le prix fort du modèle le plus récent.

sans payer le prix fort du modèle le plus récent. Ceux qui n’ont pas besoin des toutes dernières fonctionnalités de l’iPhone 17, souvent marginales pour un usage quotidien.

de l’iPhone 17, souvent marginales pour un usage quotidien. Les acheteurs attentifs qui recherchent une garantie longue pour sécuriser leur investissement.

Un timing idéal pour acheter

Ce type de baisse de prix juste avant le lancement d’un nouveau modèle est souvent le meilleur moment pour acheter un iPhone. Le 16e profite encore de plusieurs années de mises à jour logicielles et s'adapte à toutes les pratiques : navigation, réseaux sociaux, photo, et même jeux gourmands.

Si l’iPhone 17 vous intrigue mais que votre priorité est d’optimiser votre budget, cette offre Rakuten à 549 € est sans conteste l’une des plus intéressantes à saisir actuellement.