L'iPhone SE 4 pris en photo à côté d’un iPhone 16 !

Le prochain iPhone SE 4 ne devrait plus tarder à être officialisé, si on en croit les rumeurs les plus sérieuses. Ce modèle voulu pour être abordable et s’adresser à un très large public adopterait une approche résolument moderne en s'éloignant du design traditionnel avec bouton d'accueil, notamment utilisé par ses prédécesseurs.

L'appareil arbore désormais un écran bord à bord de 6,06 pouces utilisant la technologie OLED, intégrant une encoche similaire à celle de l'iPhone 14. Cette transformation visuelle marque donc une rupture nette avec les générations précédentes.

Les bords de ce modèle seraient plus marqués que ceux de l'iPhone 16, une caractéristique héritée du châssis de l'iPhone 14. Les coloris noir et blanc ont été révélés par des fuites, affichant une finition soignée qui s'aligne sur les standards esthétiques actuels d'Apple.

Des performances techniques à la hauteur

Sur le plan technique, l'iPhone SE 4 intègre caractéristiques intéressantes. Le dispositif serait équipé de la puce A18, identique à celle de l'iPhone 16, accompagnée de 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permettrait notamment la prise en charge d'Apple Intelligence, fonctionnalité jusqu'alors réservée aux modèles haut de gamme et qui n’est pas encore disponible sur tous les marchés.

L'appareil photo principal (et unique) serait un module de 48 mégapixels, représentant donc une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Ce dispositif promet des capacités photographiques particulièrement poussées, comme les autres mobiles de la marque, référence pour certains.

Comme expliqué depuis les premières rumeurs sur l’iPhone SE 4, ce téléphone aurait un seul objectif, ce qui lui permettrait de rester accessible en termes de prix.

L'iPhone SE 4 marquerait une première pour Apple en intégrant son modem 5G développé en interne. Ainsi, le fabricant maîtriserait davantage ses composants critiques. L'appareil adoptera également le port USB-C, devenu une norme selon les obligations européennes facilitant la compatibilité avec un large éventail d'accessoires.

Notez que la fonction de reconnaissance faciale Face ID ferait son apparition sur la gamme SE, remplaçant définitivement le lecteur d'empreintes Touch ID.

Présentation et prix de l’iPhone SE 4

Apple positionnerait ce nouvel iPhone SE 4 aux alentours de 500 dollars, un tarif légèrement supérieur à son prédécesseur, mais justifié par les nombreuses améliorations apportées. La sortie de l'iPhone SE 4 serait programmée dans les prochains mois.