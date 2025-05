Oneplus Nord 5 et Nord CE 5 : certifications, caractéristiques et perspectives de lancement

Les démarches administratives récentes autour des OnePlus Nord 5 et Nord CE 5 montrent de l’avancée de leur développement. Le OnePlus Nord 5, identifié sous le numéro de modèle CPH2709, a reçu l’approbation de l’autorité IMDA à Singapour.

Cette étape fait suite à sa certification auprès du SIRIM en Malaisie et de TÜV Rheinland, des organismes reconnus pour la validation des appareils électroniques avant leur commercialisation.

Le OnePlus Nord CE 5, référencé sous le numéro de modèle CPH2719, a également obtenu les certifications SIRIM et IMDA. Ces validations sont généralement considérées comme l’ultime étape avant l’annonce officielle et la commercialisation d’un produit. Selon plusieurs sources industrielles, la série Nord 5 pourrait être présentée d’ici la fin du mois de juin ou au plus tard en juillet 2025.

Ce calendrier tiendrait compte du lancement du OnePlus 13s, prévu pour la fin mai ou le début juin, afin d’éviter toute cannibalisation entre les gammes.

Les certifications obtenues en Asie sont des indicateurs fiables du lancement prochain sur d’autres marchés, notamment en Europe et en Inde, deux territoires stratégiques pour OnePlus. La multiplication des fuites et des informations techniques confirme également l’imminence de l’annonce officielle.

Caractéristiques techniques du OnePlus Nord 5

Le OnePlus Nord 5 se positionne comme un smartphone de milieu de gamme doté de fonctionnalités avancées. Selon les documents de certification et les informations relayées par plusieurs médias spécialisés, ce modèle devrait proposer :

- Un écran OLED plat de 6,77 pouces, affichant une définition 1.5K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’intégration d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran est également attendue.

- Un processeur MediaTek Dimensity 9400e, qui constituerait une version optimisée du prochain Dimensity 9400. Ce choix technique vise à offrir des performances solides tout en maîtrisant la consommation énergétique.

- Une batterie de 7 000 mAh, associée à une charge rapide de 100W. Cette capacité supérieure à la moyenne du marché pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une autonomie renforcée.

- Un double capteur photo à l’arrière, avec un module principal de 50 mégapixels doté de la stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels est prévu pour les selfies et appels vidéo.

- Un design associant un dos en verre et un cadre en plastique, des haut-parleurs stéréo ainsi qu’un blaster IR.

Le prix du OnePlus Nord 5 en Inde serait d’environ 355 dollars ou 313 euros. La date de lancement évoquée par certaines sources serait le 22 mai 2025, mais aucune confirmation officielle n’a été apportée à ce stade.

Fiche technique du OnePlus Nord CE 5

Le OnePlus Nord CE 5, pour sa part, vise à proposer un compromis attractif entre performances et accessibilité.

Les informations issues des certifications et des fuites récentes font état des spécifications suivantes :

- Un écran OLED plat de 6,7 pouces, avec une définition de 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

- Un processeur MediaTek Dimensity 8350, gravé en 4 nm, déjà aperçu sur le Oppo Reno 13. Ce choix devrait garantir une expérience fluide pour la majorité des usages courants.

- Une batterie double cellule de 7 100 mAh, compatible avec la charge rapide 80W. Cette capacité figure parmi les plus élevées du segment, dépassant la plupart des concurrents directs.

- Un module photo principal de 50 mégapixels (LYT600/IMX882), capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 ou 60 images par seconde, accompagné d’un ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

- Une configuration mémoire de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le lancement du OnePlus Nord CE 5 serait prévu pour octobre 2025.