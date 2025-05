Google Pixel 9a : la nouvelle version du meilleur smartphone au monde

Le prix obtenu aux Glomo's est une reconnaissance majeure pour Google, dont les efforts en matière d’innovation, de design et d’intégration de l’IA (avec Gemini) ont réussit à sédure plus de 220 experts indépendants. Le Pixel 9 a ainsi été salué pour son excellent équilibre entre performances, intelligence logicielle, qualité photo, rapport qualité-prix et surtout innovations.

Dans ce contexte, l'arrivée d'une version plus abordable de ce smartphone est forcément digne des attentes !

Le Pixel 9a débarque : l’essentiel de Google dans une version plus abordable

Dans la foulée de cette récompense, Google vient donc de lancer le Pixel 9a, une déclinaison plus accessible de son modèle phare.

Ce nouveau smartphone reprend l’ADN de la gamme Pixel 9 tout en ajustant certains composants pour proposer un prix plus doux, sans sacrifier l’expérience utilisateur.

On y retrouve notamment le design signature de Google, une excellente optimisation Android avec les dernières nouveautés de Gemini AI, ainsi que des performances solides pour un usage quotidien, que ce soit en photo, en navigation ou en multimédia.

La véritable différence se trouve dans sa taille, bien plus petite, malgré une puce identique ! Cela permet de choisir un smartphone en fonction de la taille que vous trouvez la plus adapté à votre usage, sans sacrifier les performances du smartphone au passage.

Un lancement très attendu

Le Pixel 9a était très attendu, autant par les fans de la marque que par les amateurs de smartphones en générale, car nous souhaitions découvrir la façon dont Google allait réussir à proposer les nouveautés de son smartphone dans un modèle plus compact. D'après nous, c'est un pari plutôt réussi !

Son positionnement en fait une alternative idéale pour ceux qui souhaitent profiter de l’écosystème Pixel Après le succès critique du Pixel 9, Google confirme ainsi son ambition : rendre ses innovations accessibles au plus grand nombre.

Le Pixel 9a s’impose ainsi comme le petit frère intelligent du meilleur smartphone de l’année. Moins cher, mais absolument pas moins intéressant.

Où se le procurer ?

En ce moment, vous pouvez le trouver à bon prix sur Amazon, Darty ou encore le Fnac pour 549 €. Pour un haut de gamme, c'est un prix vraiment abordable, surtout qu'il est l'un des rares modèles à être proposé dans un petit format de 6,1 pouces, à l'instar d'un iPhone standard. Une véritable alternative pour les fans d'Android qui recherche un accès privilégié aux services de Google et aux innovations IA.