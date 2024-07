L'olympique Galaxy S24 de Samsung fait un saut champion avec 266 € de réduction et frôle la barre des 560 € !

Le saviez-vous ? Samsung est partenaire olympique mondial, et sera donc présent un peu partout à travers Paris et le département d’Île-de-France pour les Jeux olympique et paralympiques pour vous faire découvrir les secrets de Galaxy IA, l'Intelligence Artificielle mis au point par le constructeur Coréen, leader du marché mobile.

Mais, Samsung sera aussi présent directement au sein des épreuves pendant les jeux, grâce à sa Team Samsung Galaxy composée d’Aurélien Giraud pour le Skateboard ; Johanne Defay pour l’épreuve de Surf ; Ugo Didier à la paranatation ; Marine Johannès membre de l’équipe de Basket ; Yvan Wouandji dans l’équipe de Cécifoot, Mejdi Schlack pour l’escalade et enfin Sarah Bee qui participera à la toute nouvelle compétition olympique de Breaking.

« Open Always Wins » (l’ouverture d’esprit gagne toujours), promet Samsung comme devise pour son partenariat officiel avec les Jeux.

Samsung propose de proposer sa technologie, et notamment ses smartphones, comme vecteur de partage et de connexion plus direct entre les athlètes olympique et les spectateurs :

« Nous ouvrons de nouvelles perspectives pour l'Olympisme en repoussant les frontières de la technologie, permettant à chacun de vivre la magie des Jeux olympiques et Paralympiques à travers des dispositifs fiables, rapides et performants. »

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Samsung Exynos 2400

8 Go

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

50 Mp

12MP

4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

C'est dans ce contexte que s’inscrit le tout nouveau Galaxy Z Flip 6 de Samsung, mais aussi le dernier Galaxy S24 et sa nouvelle technologie Galaxy IA !

Proposant un accès privilégié à l’écosystème de Samsung (casque audio, enceinte portable, Smart TV, etc.) le Galaxy S24 est une véritable porte qui connecte les différents services de Samsung entre eux grâce à un processeur Exynos puissant et des performances globalement au-dessus des smartphones proposés dans cette même gamme de prix.

Un autre gros point fort du Galaxy S24 est bien sûr son écran. Pour parler d'ouverture sur le monde, il semble important de le donner à voir, et quoi de mieux qu'un écran avec une dalle Dynamic Amoled X2 en 1080 x 2340 ?! Le tout combiné à un appareil photo prenant des vidéos en qualité 4k.

Retrouvez notre test du Galaxy S24 que nous avons noté 5/5 sur Les Mobiles !

Mais alors, quelle est donc cette offre dont nous parlions en début d’article ?

Le Galaxy S24 est donc proposé à un prix qui défie toute concurrence chez Cdiscount. 563 € au lieu des 829 € chez son constructeur. Le smartphone est soumis à deux ans de garantie, donne accès à une livraison gratuite chez vous ou en point retrait, mais aussi une reprise gratuite de votre ancien produit.

Il est possible de payer jusqu’en 20 fois, et vous obtenez 1 an d’abonnement à l’antivirus McAffe Total Protection, un ajout plutôt bienvenu dans un contexte actuel où les smartphones sont de plus en plus connectés. Pour ajouter à cela, vous avez 10 € d’offert sur votre premier achat en ce moment.