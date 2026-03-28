La gamme Samsung Galaxy S26 s'affiche avec jusqu'à 600 € de réduction immédiate jusqu'au 31 !

Ces avantages sont accessibles exclusivement sur le site officiel Samsung.com et via l'application Samsung Shop jusqu'au 31 mars 2026. Gardez en tête que l'offre concerne seulement les 3 000 premières commandes validées.

S26LIVE : le code promo qui fait chuter le prix des grosses capacités ROM

Le pivot de cette promotion est le code S26LIVE. Il réduit instantanément le montant de votre panier selon le volume de stockage de l'appareil sélectionné. Plus vous visez une mémoire importante, plus la remise s'accentue, notamment sur le modèle Ultra.

Modèle concerné Capacité de stockage Réduction avec S26LIVE Galaxy S26 Ultra 1 To - 500 € Galaxy S26 Ultra 512 Go - 350 € Galaxy S26 Ultra / S26+ / S26 256 Go / 512 Go Jusqu'à - 250 €

Si vous hésitez encore sur le modèle, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra pour analyser ses performances. Pour faire court il a obtenu la note maximale de 5/5 !

Un bonus PayPal pour 100 € de baisse de prix immédiate en plus

Le point fort de cette opération réside dans la possibilité de cumuler le code promotionnel avec un avantage lié au mode de paiement. En validant votre panier avec PayPal, une réduction supplémentaire s'applique directement :

Concrètement, un Galaxy S26 Ultra de 1 To voit son tarif amputé de 600 € au total (500 € via le code et 100 € via PayPal). Notez que ce bonus PayPal est automatique lors de l'étape finale du paiement, mais il ne peut pas être associé à une offre de reprise d'un ancien appareil.

Notre avis : Avec ce montage, s'équiper d'une version 512 Go ou 1 To devient plus accessible que d'opter pour les modèles de base en temps normal.

L'opération prend fin le 31 mars au soir, sous réserve que le quota des 3 000 commandes ne soit pas atteint avant cette date.