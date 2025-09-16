Xiaomi : La série 16 renommée Xiaomi 17 pour mieux rivaliser avec Apple ?

Tenez-le-vous pour dit : il n’y aura pas de Xiaomi 16. Le constructeur a officialisé le passage direct à la série Xiaomi 17, une démarche que Lu Weibing, PDG de la division semble décrire comme une façon de rivaliser pleinement avec Apple. Selon ses propres mots, cette transition s’inscrit dans la continuité d’une réflexion menée depuis cinq ans autour de l’image et du positionnement de la marque.

Si l’évolution du nom n’est en apparence qu’une question de chiffres, l’intention est claire : afficher d’emblée Xiaomi comme une alternative crédible à l’iPhone, sans paraître une génération en retard selon le référencement numérique.

Ce repositionnement n’est pas dicté par une évolution technique soudaine, mais uniquement par une stratégie marketing pensée pour aligner la marque avec les références du secteur.

La marque veut s’appuyer sur l’expérience de ses précédentes générations et capitaliser sur ses acquis afin d’asseoir son statut de challenger international face au leader du marché. Ce saut générationnel pourrait aussi influencer la perception des consommateurs et favoriser leur adhésion à la nouvelle gamme, en fluidifiant la comparaison entre les modèles des deux géants.

Une gamme pour s’imposer en haut du classement

La série Xiaomi 17 ne se limite pas à un changement d’appellation : elle comprend plusieurs modèles distincts conçus pour répondre aux besoins de différents profils d’utilisateurs. Trois déclinaisons principales sont pressenties :

Le Xiaomi 17, con ç u comme un haut de gamme polyvalent ;

u comme un haut de gamme polyvalent ; Le Xiaomi 17 Pro, dont le fabricant vante les qualit é s photographiques et les performances dans un format compact ;

s photographiques et les performances dans un format compact ; Le Xiaomi 17 Pro Max, annonc é comme « le plus puissant jamais d é velopp é » par la marque.

Tous les modèles de la nouvelle série embarqueront le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une exclusivité à leur lancement selon les annonces officielles. Xiaomi promet par ailleurs d’importants gains sur la capacité des batteries, qui pourraient atteindre de 7000 à 7500 mAh, nettement supérieurs à la majorité des smartphones concurrents actuels.

Un autre élément marquant : la possibilité d’intégrer un second écran au dos sur la version Pro Max, innovation non retrouvée chez les iPhone à l’heure de l’annonce.

La présentation officielle de la gamme Xiaomi 17 est programmée pour la fin septembre 2025 en Chine, soit plus tôt que les habitudes du fabricant.