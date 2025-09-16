Xiaomi : La série 16 renommée Xiaomi 17 pour mieux rivaliser avec Apple ?

Xiaomi a confirmé l’abandon de sa série 16 au profit d’une nouvelle génération intitulée Xiaomi 17. Un choix qui vise explicitement la concurrence frontale avec l’iPhone 17 ? Alors que la marque prépare pour septembre une offensive dans le secteur des smartphones haut de gamme, on peut se poser la question. Retour détaillé sur cette reconfiguration stratégique et sur ses enjeux.

Sylvain Pichot - publié le 16/09/2025 à 14h30
Xiaomi 17 affiche

Tenez-le-vous pour dit : il ny aura pas de Xiaomi 16. Le constructeur a officialisé le passage direct à la série Xiaomi 17, une démarche que Lu Weibing, PDG de la division semble décrire comme une façon de rivaliser pleinement avec Apple. Selon ses propres mots, cette transition sinscrit dans la continuité dune réflexion menée depuis cinq ans autour de limage et du positionnement de la marque.

Si l’évolution du nom nest en apparence quune question de chiffres, l’intention est claire: afficher demblée Xiaomi comme une alternative crédible à liPhone, sans paraître une génération en retard selon le référencement numérique. 

Ce repositionnement nest pas dicté par une évolution technique soudaine, mais uniquement par une stratégie marketing pensée pour aligner la marque avec les références du secteur.

La marque veut s’appuyer sur l’expérience de ses précédentes générations et capitaliser sur ses acquis afin d’asseoir son statut de challenger international face au leader du marché. Ce saut générationnel pourrait aussi influencer la perception des consommateurs et favoriser leur adhésion à la nouvelle gamme, en fluidifiant la comparaison entre les modèles des deux géants.

Xiaomi 17 Pro concept

Une gamme pour s’imposer en haut du classement

La série Xiaomi 17 ne se limite pas à un changement d’appellation: elle comprend plusieurs modèles distincts conçus pour répondre aux besoins de différents profils dutilisateurs. Trois déclinaisons principales sont pressenties

  • Le Xiaomi 17, conçu comme un haut de gamme polyvalent
  • Le Xiaomi 17 Pro, dont le fabricant vante les qualités photographiques et les performances dans un format compact
  • Le Xiaomi 17 Pro Max, annoncé comme «le plus puissant jamais développé» par la marque.
 

Tous les modèles de la nouvelle série embarqueront le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une exclusivité à leur lancement selon les annonces officielles. Xiaomi promet par ailleurs d’importants gains sur la capacité des batteries, qui pourraient atteindre de 7000 à 7500 mAh, nettement supérieurs à la majorité des smartphones concurrents actuels. 

Un autre élément marquant: la possibilité dintégrer un second écran au dos sur la version Pro Max, innovation non retrouvée chez les iPhone à lheure de lannonce.

La présentation officielle de la gamme Xiaomi 17 est programmée pour la fin septembre 2025 en Chine, soit plus tôt que les habitudes du fabricant.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 Series : les nouveaux Apple sont déjà disponibles en précommande !

15/09/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Trois smartphones pas chers et multimédias "friendly" pour les étudiants

14/09/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Les trois smartphones du moment à ne pas rater : Samsung, Apple et Google préparent l'avenir ?

14/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS iPhone 16 : Révolution ou immobilité chez Apple ?

13/09/2025