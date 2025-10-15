Lancement confirmé du Nubia Z80 Ultra : photographie à l’honneur

Prenant la suite des Z70 Ultra et Z70S Ultra, Nubia propose sur le Z80 Ultra une nouvelle approche du bloc photo arrière. D’après la marque, le design conserve un module rectangulaire réajusté, alignant l’objectif principal et l’ultra grand-angle en partie supérieure, et un téléobjectif périscopique positionné plus bas. Les flancs de ce module s’étendent subtilement sur les bords du dos du téléphone, renforçant la signature esthétique.

Côté optique, Nubia équipe son Z80 Ultra d’un trio de caméras pensé pour la photographie créative. Il y aurait donc un objectif ultra grand-angle de 18 mm muni d’un capteur 1/1,55 pouce et objectif f/1,8, remplaçant l’ancien modèle 13 mm (capteur 1/2,88 pouce) des générations précédentes. L’idée est de rendre les scènes larges plus lumineuses et détaillées. On pourrait également compter sur la présence d’un capteur principal de 35 mm, Omnivision OV990 1/1,3 pouce de 50 mégapixels, objectif f/1,7, reprenant la base technique du Z70S Ultra. Un téléobjectif équivalent 70 mm, avec une ouverture f/2.4 serait aussi présent, prometteur sur la polyvalence grâce à un zoom optique 2,7x et un zoom hybride montant jusqu’à 50x, stabilisation optique à l’appui.

La marque partage déjà, preuves à l’appui, divers exemples de clichés représentant des focales entre 18 mm et 140 mm. Nubia revendique un traitement photo sobre, avec couleurs naturelles et contraste percutant.

Design et ergonomie

Le Z80 Ultra reste fidèle à la ligne esthétique de la maison, mais peaufine chaque détail. L’écran OLED bord-à-bord profiterait d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, intégrant une caméra selfie invisible sous l’afficheur – technologie déjà éprouvée sur le Z70 Ultra et sur d’autres modèles de la marque dont ceux de sa gamme pour les jeux vidéo Red Magic.

Le cadre se veut plus sobre, avec des arêtes légèrement arrondies. Un bouton d’obturation serait dédié, tandis qu’un nouveau curseur mécanique sur la tranche gauche permet de basculer rapidement entre différents modes ou profils d’utilisation.

Trois options chromatiques accompagneraient le lancement : Light White (blanc), Phantom Black (noir) et une édition « Starry Sky Collector’s Edition », clin d’œil à Van Gogh, destinée aux collectionneurs.

Performances techniques

Au cœur du Z80 Ultra, Nubia intègre le tout récent Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce taillée pour orchestrer aussi bien la photographie que les usages les plus lourds en ressources. Côté mémoire, il se murmure qu’il y aurait des variantes de 12 Go à 16 Go de RAM, avec des stockages allant de 256 Go à 1 To selon les configurations et marchés.

L’autonomie devrait s’annoncer remarquable si l’on en croit les premières annonces officielles, Nubia évoquant une batterie de 7 100 mAh à 7 200 mAh, épaulée par une charge filaire à 90 W.

Le Nubia Z80 Ultra sera officiellement présenté le 22 octobre 2025 en Chine.