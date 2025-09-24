Lancement de la série Xiaomi 15T chez Orange : jusqu’à 300 € d’économies à réaliser sur des photophones de pointe

À cette occasion, les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro sont proposés à moindre coût grâce à des remises exceptionnelles et un joli bonus reprise.

Pour vous donner une idée, vous pouvez économiser jusqu’à 300 €. Zoom sur une promo de folie permettant d’obtenir un photophone de pointe à prix cassé.

La nouvelle série Xiaomi 15T en promo chez Orange pour son lancement

Pour l’arrivée de la nouvelle série Xiaomi 15T, Orange frappe fort avec des remises généreuses. À partir du 24 septembre 2025 à 15 h 30, vous pouvez bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le Xiaomi 15T ou de 100 € sur le Xiaomi 15T Pro sans aucune condition.

Mais l’opérateur réserve ses meilleures offres à ses abonnés. Si vous possédez un forfait mobile Orange, la remise sera triplée pour le 15T et doublée pour le 15T Pro : -150 € sur le Xiaomi 15T ou -200 € sur le modèle Pro. Votre fidélité sera ainsi largement récompensée.

En parallèle, vous pouvez faire des économies supplémentaires en rapportant un ancien smartphone fonctionnel ou non. Peu importe son état de marche, Orange vous le rachètera pour 100 € de plus que sa valeur estimée.

En ajoutant ce bonus reprise à la réduction pour les clients mobiles, cela fait donc le Xiaomi 15T à seulement 399 € au lieu de 649 €, sans être engagé chez l’opérateur. Pour le 15T Pro, le tarif descend à 599 € contre 899 €, toujours sans s'engager. Avec de telles économies à la clé, n’hésitez pas à sauter sur cette superbe promo de lancement.

À noter : pensez à vous loguer à votre espace client Orange au moment de la commande pour voir la remise.

Série Xiaomi 15T : la photographie Leica sublimée par l’intelligence artificielle

Vous adorez la photographie et n’hésitez jamais à sortir votre smartphone pour réaliser quelques clichés ? Alors, la série Xiaomi 15T devrait vous plaire. Et pour cause : les modèles 15T et 15T Pro ont été conçus avec Leica, expert reconnue dans le monde de la photo.

L’intégration de l’optique Leica Summilux marque notamment un tournant en matière d’innovation. Par rapport à la génération 14T, cette évolution offre +80 % d’absorption de lumière.

Mais ce n’est pas tout. Le partenariat avec l’entreprise allemande permet au constructeur chinois de proposer un photophone de pointe qui hérite d’une science des couleurs exceptionnelle avec un patrimoine visuel unique et des styles inimitables.

De plus, les équipes R&D des deux sociétés ont développé conjointement une intelligence logicielle inédite pour sublimer l’expérience photographique.

En parallèle, Xiaomi HyperOS et Google Gemini s’associent pour offrir des fonctionnalités de retouches optimales. Parmi ces dernières, vous retrouverez :

AI Eraser Pro qui efface un objet ou une personne de n’importe quelle image ;

AI Reflection qui retire les reflets dans les vitres ou les miroirs ;

AI Sky Beautify qui peut modifier et ajouter des éléments dans le ciel ou transformer un cliché de jour en une photo de nuit.

Bref, vous l’aurez compris : les Xiaomi 15T et 15T Pro sont des smartphones de référence en matière de photo. La principale différence entre les deux modèles se situe au niveau du téléobjectif 50 Mpx. Celui du Xiaomi 15T dispose d’un zoom x4, tandis que celui du 15T Pro pousse l’excellence avec un super téléobjectif x10 qui permet des focus ultra-précis.

