Lancement mondial de l'Oukitel RT3 Pro : la tablette robuste la plus économique qui répond à tous vos besoins

Avec l’Oukitel RT3 Pro, misez sur une tablette ultra-robuste

Sur le marché des tablettes tactiles, l’Oukitel RT3 Pro est bien plus qu’un énième modèle. Certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H, l’appareil a été conçu pour résister à l’eau, à la poussière, aux chutes et aux chocs. Pour les propriétaires d’animaux, c’est un véritable point fort. La tablette peut effectivement supporter les morsures, les griffures et toutes sortes d’incidents. Par exemple, les renversements d’eau ou de nourriture.

Bref, avec l’Oukitel RT3 Pro, plus besoin de vous inquiéter si votre animal de compagnie s’approche trop près pour jouer ! D’ailleurs, même en extérieur, vous pouvez garder l’esprit tranquille. Extrêmement robuste, l’Oukitel RT3 Pro supporte les conditions les plus difficiles. N’hésitez donc pas à l’emporter en camping, en randonnée ou sur un chantier. Ça ne risque rien.

Des performances solides et une longue autonomie

En matière de performances, l’Oukitel RT3 Pro ne fait pas les choses à moitié. Fonctionnant sous Android 14 et incluant 4Go de RAM et 128 Go de stockage, et extensible jusqu'à 16Go de RAM et 1 TO de stockage, cette tablette ultra-robuste vous fera profiter d’une expérience fluide sur vos applications et vous permettra de conserver une grande quantité de fichiers. Doté d’un écran de 8 pouces, l’appareil vous offrira une profonde immersion et une clarté d’image impeccable. Pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, consulter vos photos ou autres, ce sera vraiment l’idéal. Le RT3 Pro dispose d'un appareil photo avec un capteur frontal de 8 mégapixels et d'un appareil photo principal arrière de 16 Mpx, tous deux équipés de capteurs Sony pour prendre des photos nettes et claires dans tous les environnements.

Enfin, l’Oukitel RT3 Pro embarque une batterie de 5 150 mAh. Avec cet équipement, des heures d’utilisation vous attendent sans avoir à recharger constamment votre tablette. Nous parlons ici d’une autonomie longue durée allant jusqu’à 38 jours en veille, 6 heures en streaming vidéo ou jeux et 22 heures pour les appels. Si vous êtes un grand voyageur ou un utilisateur intensif, vous serez donc tranquille.

L’Oukitel RT3 Pro, c’est aussi un format fin, léger et stylé

Contrairement à la plupart des tablettes tout-terrain, l’Oukitel RT3 Pro n’est pas lourde et encombrante. Elle est même surprenante de légèreté. Pesant seulement 538 g et arborant un design ultra fin de 13,9 mm, l’appareil est facile à manipuler et à transporter. Si vous le choisissez, ce modèle se glissera sans problème dans votre sac à dos

Aussi pratique en intérieur qu’en extérieur, l’Oukitel RT3 Pro est par ailleurs disponible en trois couleurs élégantes : noir, orange et vert. Vous pourrez donc opter pour le style esthétique qui correspond le mieux à vos goûts et à votre personnalité

Prêt à vous offrir l’Oukitel RT3 Pro ?

Vous l’avez désormais compris : si vous êtes propriétaire d’animaux ou amateur d’activités de plein air et cherchez une tablette qui s’adapte parfaitement à votre quotidien, l’Oukitel RT3 Pro est celle qu’il vous faut.

Résistant, performant et élégant, ce modèle vous accompagnera avec fiabilité dans les situations les plus périlleuses. La tablette Oukitel RT3 Pro est disponible à un prix de lancement de 173 € du 28 octobre au 6 novembre sur AliExpress. Les acheteurs intéressés pourront également l'acquérir au tarif de 186,27 € en utilisant un code exclusif NEW30, offrant une réduction de 27,72€, sur la boutique officielle Oukitel.