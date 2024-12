Le Galaxy S23 FE continue d'être proposé à prix cassé pour préparer Noël

Le Galaxy S23 FE peut prêter à confusion avec son nom, puisqu’il appartient en réalité à la même période que la 24e génération de Galaxy S, et non la 23e. Samsung a pris l’habitude de sortir chaque année une version FE, pour « Fan Edition », qui condense le meilleur de la génération précédente de ses modèles haut de gamme, tout en proposant un tarif plus accessible.

Le Galaxy S23 FE ne fait pas exception : il reprend l’essentiel des caractéristiques des Galaxy S23 et S23 Plus, tout en se concentrant sur ce qui compte vraiment, pour offrir une expérience haut de gamme épurée, mais à un prix plus « doux ».

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 FE reprend une fiche technique très proche de celle du Galaxy S23. Sous le capot, on retrouve un processeur puissant et 8 Go de RAM, parfaits pour des performances fluides au quotidien, ce qui rend ce smartphone très polyvalent.

Côté écran, il s’équipe d’une dalle Dynamic AMOLED, pour une qualité d’image quasiment équivalente au Dynamic AMOLED 2X des modèles ultra haut de gamme de Samsung. Idéal pour regarder des vidéos, jouer ou simplement naviguer. Ce smartphone combine une puissance de calcul impressionnante, une batterie qui tient la distance, et un appareil photo performant.

Il s’impose comme un excellent choix pour ceux qui veulent un appareil polyvalent, capable de gérer aussi bien les tâches du quotidien que des usages plus exigeants, comme le gaming ou la photographie. Une vraie valeur sûre.

C’est sur Cdiscount que vous pouvez trouver le Galaxy S23 FE pour seulement 362 €, en plus de cela vous obtenez une garantie de deux ans, une livraison gratuite et la possibilité de payer en plusieurs fois.