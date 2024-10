Le Galaxy S25 FE de Samsung : vers un design plus fin ?

D'après les premières indiscrétions, le Galaxy S25 FE conserverait la taille d'écran de 6,7 pouces introduite avec le Galaxy S24 FE. Ce choix de Samsung de proposer un grand écran sur sa gamme Fan Edition n'a pas fait l'unanimité auprès des utilisateurs, certains regrettant la compacité des précédents modèles qui disposaient d'une dalle de 6,2 pouces. Malgré ces critiques, le géant coréen semble déterminé à maintenir ce format pour sa prochaine itération.

La principale nouveauté du Galaxy S25 FE résiderait dans son épaisseur. Le smartphone arborerait un profil nettement plus fin que son prédécesseur, avec une épaisseur qui passerait sous la barre des 8 mm, ce qui est la mesure du profil du Galaxy S24 FE.

Pour parvenir à ce résultat, son constructeur Samsung aurait fait le choix d'intégrer une batterie moins imposante que celle de son prédécesseur, grâce notamment à l’utilisation de la technologie silicone-carbone. Reste à savoir si l'autonomie du futur appareil sera à minima conservée

Il est absolument nécessaire de prendre ces informations avec des pincettes. En effet, la sortie du Galaxy S25 FE n'étant prévue que dans environ un an, les spécifications techniques et le design de l'appareil sont susceptibles d'évoluer considérablement d'ici là. Samsung pourrait ajuster sa stratégie en fonction des retours sur le Galaxy S24 FE et des tendances du marché.

Une réponse à la stratégie d'Apple ?

Cette orientation vers un design plus fin pour le Galaxy S25 FE pourrait être interprétée comme une réponse directe à la stratégie d'Apple. En effet, des rumeurs persistantes font état du lancement d'un iPhone 17 Slim (fin) en 2025. Le géant américain envisagerait de remplacer son modèle Plus par une version plus fine, marquant ainsi un changement significatif dans sa gamme de produits.