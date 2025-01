Le Galaxy S25 Slim sera bien commercialisé en France et cible 39 marchés spécifiques

Officiellement, Samsung doit dévoiler ses nouveaux smartphones de la série Galaxy S25 le 22 janvier lors d’un événement Unpacked à San José. Il y aura le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra mais pas (encore) le Galaxy s25 Slim.

Celui-ci doit faire l’objet d’une annonce à part entière dans les prochains mois. Or, à la différence des trois modèles présentés d’ici peu, le Galaxy S25 Slim sera disponible sur certains marchés uniquement.

La liste des pays concernés comprend principalement des marchés d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Parmi les territoires sélectionnés figurent la France, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, le Brésil et plusieurs pays du Moyen-Orient. Cette décision rappelle la stratégie adoptée pour le Galaxy Z Fold Special Edition, qui était exclusivement commercialisé en Corée du Sud et en Chine.

Le positionnement marketing et tarifaire du S25 Slim devrait se situer entre le S25 Plus et le S25 Ultra. Cette stratégie de segmentation permet à Samsung de tester la réception d'un smartphone ultra-fin sur des marchés spécifiques avant d'envisager un déploiement plus large.

Quelles caractéristiques techniques et design pour le Galaxy S25 Slim ?

Selon les informations les plus sérieuses, le Galaxy S25 Slim se distinguerait par sa finesse avec une épaisseur de 6,4 mm, atteignant 8,3 mm au niveau du module photo. Malgré ces dimensions réduites, l'appareil conserverait des caractéristiques haut de gamme avec un processeur Snapdragon 8 Elite et plus particulièrement la version 7 cœurs récemment dévoilée par Qualcomm.

L'écran afficherait une diagonale de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le système photo intégrera un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif offrant un zoom optique 3x.

Comme évoqué plus haut, Samsung ne présentera très probablement pas officiellement le S25 Slim lors de l'événement Unpacked du 22 janvier 2025, où seront dévoilés les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. La commercialisation est programmée pour mai 2025, permettant à l'entreprise d'affiner sa stratégie de distribution.

Cet agenda pourrait également être liée à la concurrence d'Apple, qui prépare son iPhone 17 Air avec une épaisseur annoncée de 5,5 mm. Samsung semble ainsi vouloir proposer une alternative dans le segment des smartphones ultrafins, tout en maintenant un équilibre entre finesse et autonomie.