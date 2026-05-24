Samsung Galaxy A37 et A57 : prolongation surprise de l'offre flash sur le site officiel !

Initialement prévue pour s'arrêter plus tôt, l'offre promotionnelle qui accompagne ces deux modèles est officiellement prolongée jusqu'au jeudi 28 mai 2026 inclus. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site officiel ou sur l'application Samsung Shop et d'insérer le code secret MYPHONE au moment de valider votre panier. Cette manipulation applique instantanément une remise immédiate de 30 €.

Les spécificités techniques des Galaxy A37 et A57

Dans le catalogue du constructeur sud-coréen, la série A a toujours eu pour mission de démocratiser les technologies haut de gamme.

Les récents Samsung Galaxy A37 et Samsung Galaxy A57 ne dérogent donc pas à la règle. Le premier mise sur un rapport qualité-prix redoutable avec son écran lumineux et son autonomie solide, tandis que le second pousse l'expérience plus loin grâce à un design ultra-fin de 6,9 mm.

Les deux téléphones partagent une base technique particulièrement robuste avec une étanchéité certifiée IP68, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W et un superbe écran Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz.

Ce sont des appareils conçus pour traverser les années sans montrer le moindre signe de fatigue, d'autant que le constructeur assure un suivi logiciel exemplaire sur cette génération avec 6 ans de mises à jour !

Une réduction cumulable pour maximiser son budget

La force de ce code promo réside dans sa souplesse d'application. Le fabricant précise d'ailleurs que les 30 € de réduction sont valables sur tous les modèles et tous les coloris, sans distinction de capacité de stockage.

Plus intéressant encore : le code est entièrement cumulable avec les autres offres en cours affichées sur la boutique en ligne, comme les éventuels bonus de reprise ou les remises sur les accessoires.