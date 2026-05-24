Xiaomi 17 Max : encore un Xiaomi 17 mais avec une grosse batterie

À retenir Le Xiaomi 17 Max a été lancé en Chine le 20 mai 2026 .

a été lancé en Chine le . Il dispose d'une batterie de 8000 mAh et d'un écran de 6,9 pouces .

et d'un écran de . Le module photo inclut un capteur principal de 200 mégapixels signé Leica.

Le Xiaomi 17 Max a été présenté comme un nouveau membre de la série 17, lancé en Chine le 20 mai 2026, tandis que les précommandes ont ouvert immédiatement et que les ventes doivent débuter le 25 mai à 10 h, heure locale.

Ce modèle vise à compléter une famille déjà composée des Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, avec une proposition centrée sur l’autonomie et la photographie.

Avant l’annonce officielle, plusieurs fuites avaient déjà dessiné les grandes lignes de l’appareil. Les indiscrétions faisaient état d’un lancement au printemps, d’un positionnement haut de gamme et d’une volonté de Xiaomi de faire du 17 Max le modèle le plus endurant de la série. C’est désormais chose officielle.

Écran, puce et autonomie

Le smartphone embarque un écran plat de 6,9 pouces, avec des bordures très fines, et une définition annoncée comme proche d’un affichage 2K, selon Xiaomi. La dalle utilise une fréquence de rafraîchissement comprise entre 1 et 120 Hz et atteindrait un pic de luminosité de 3 500 cd/m², d’après les informations publiées au moment du lancement.

La marque met aussi en avant une construction avec cadre central légèrement incurvé et verre Dragon Crystal Glass Gen 3.

Sous le capot, Xiaomi a confirmé la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le même processeur haut de gamme utilisé sur le reste de la série 17. L’appareil se démarque surtout par sa batterie de 8000 mAh, une capacité supérieure à celle de nombreux concurrents directs dans le segment premium mais aussi par rapport aux autres smartphones de la série.

Ainsi, le Xiaomi 17 propose une capacité de 7000 mAh, le Xiaomi 17 Pro a une batterie de 6300 mAh tandis que la version Pro Max utilise une batterie de 75000 mAh. Ici, la charge filaire de 100 W et la charge sans fil de 50 W placent aussi le terminal dans le haut du panier sur le plan énergétique.

Photo, encore un partenariat avec Leica

Sur la partie photo, le Xiaomi 17 Max adopte un module triple signé Leica avec un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’après la marque.

Les rumeurs antérieures évoquaient déjà une rupture avec la configuration triple 50 mégapixels que l’on attendait à l’origine, en donnant au capteur principal une place plus importante.

Nous attendons la prise de parole de la marque pour sa date de disponibilité et son prix en France. D’ici là, sachez que le smartphone est proposé en plusieurs coloris : blanc, bleu ciel et noir pour un prix de départ de 4 299 yuans après subventions nationales.