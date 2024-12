Le Galaxy Z Flip 4, un smartphone pliant au prix d'un milieu de gamme ?

Les modèles Flip sont ceux qui se plient en vertical à la manière d'un vieux téléphone à clapet. Lancé en août 2022, le Samsung Galaxy Z Flip 4 a représenté une évolution notable dans la gamme pliable de chez Samsung parce qu'il a bénéficié de nombreuses améliorations et optimisations par rapport à ses modèles précédents.

Beaucoup ont critiqué les premiers smartphones pliables comme étant des smartphones avec une autonomie trop faible, très fragiles et difficiles d'utilisation. Le Galaxy Z Flip 4 a énormément participé à faire évoluer cette image et c'est pour ça qu'on vous conseille de profiter de sa réduction.

Un téléphone à clapet de haute technologie

La première évolution notable du Z Flip 4, c'est son design. Avec une charnière optimisée et des dimensions ajustées, ce dernier est plus compact, plus fin et donc moins encombrant. Cela lui donne une bien meilleure ergonomie et une meilleure prise en main. L'esthétique a également été bien plus appréciée côté consommateur.

Évidemment, pour être à la hauteur de son prix de base, le Galaxy Z Flip s'est équipé d'une nouvelle génération de puce, très performante pour l'époque, qui se rapproche, en termes de capacités, de celle présente dans l'iPhone 13 à l'époque.

Également, la batterie a été augmentée, passant de 3300 mAh pour le modèle précédent (Z Flip 3) à 3700 mAh. Le stock de batterie reste faible, mais cela est fortement compensé par une charge rapide bien plus poussée de 25W, qui permet de recharger 50 % de la batterie en 30 min.

Enfin, et c'est un point qui a vraiment permis de démocratiser les smartphones pliants, c'est l'expérience logicielle. Elle a été considérablement enrichie pour tirer un meilleur parti de son format pliable. Cela rend l'expérience d'utilisation plus intuitive, plus facile à prendre en main mais également plus fluide, ce qui permet aussi d'optimiser la qualité de l'écran et de l'appareil photo, qui sont très bons sur l'appareil.

Pour vous donner une idée, le Samsung Galaxy Z Flip 4 comporte une panoplie de points forts :

Une bonne qualité d'image avec l'appareil photo principal et des capacités vidéos tout aussi bonnes , notamment en extérieur.

avec l'appareil photo principal et , notamment en extérieur. Pour poursuivre sur la vidéo, il présente des qualités excellentes sur les contenus HDR10 grâce à une luminosité adaptée et une excellente fidélité des couleurs

Naturellement, son écran est particulièrement fluide dans tous les cas d'utilisation et ses variantes de couleurs sont également très appréciables

Bref, c'est un smartphone très satisfaisant et si son prix de base peut vous faire douter, la remise qui le concerne va achever de vous convaincre.

Un haut de gamme pour le prix d'un milieu de gamme

Sur Rakuten, la version internationale du Galaxy Z Flip 4 bénéficie d'une réduction de 55%. Pour un prix conseillé à 859€ par la plateforme, cela revient à proposer le Z Flip 4 à seulement 380,99€ !

C'est une offre plus qu'intéressante pour un smartphone de cette catégorie, d'autant que Rakuten vous permet de réduire encore la note. En plus de la livraison offerte, la plateforme propose gratuitement et sans engagement son système de cashback, le ClubR.

Si la somme reste trop élevée après cela, vous avez la possibilité de régler en 4 fois, soit 95,25€ par mois. Si vous êtes convaincu il ne vous reste plus qu'à foncer !