Le Galaxy Z Flip 6 bénéficie actuellement d'une réduction, avec une option de paiement en 24 fois et un gros cadeau

Lancé récemment, le Galaxy Z Flip 6 est déjà comme l’une des stars du marché smartphone, notamment depuis son partenariat avec les JO... Mais au-delà de cette collaboration, le Galaxy Z Flip 6 se démarque sans problème grâce à ses caractéristiques uniques, en particulier son format pliant, mais doté de composants très haut de gamme qui en fait un smartphone haut de gamme innovant.

Ce design pliant est ce qui le rend si distinctif par rapport à la concurrence. Cette fonctionnalité peut être clivante, mais elle aide à clarifier le choix : si vous cherchez un téléphone pliable, le Galaxy Z Flip 6 est un candidat incontournable ! Il est peut-être même LE candidat.

Mais pourquoi opter pour un smartphone pliable ? La réponse est simple : cela permet de profiter d’un plus grand écran sans sacrifier la praticité ! Dans un contexte où les smartphones remplacent de plus en plus les tablettes et ordinateurs, avoir un appareil pliable n’est plus un simple gadget.

En effet, une fois déplié, le Galaxy Z Flip 6 offre un très grand écran, tout en restant assez compact pour être transporté facilement, notamment dans une poche.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 6

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Galaxy Z Flip 6 propose aussi plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Il embarque une batterie de 4000 mAh, soit 300 mAh de plus que le modèle précédent, offrant ainsi une meilleure autonomie.

Côté performance, il affiche un gain de 17 % sur AnTuTu Benchmark, avec un score de 1852K contre 1582K pour le Galaxy Z Flip 5. Cette progression est due à l’intégration de la puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, succédant à la 8+ Gen 2. C'est simple, il s'agit de la meilleure puce du marché.

Une offre intéressante à saisir sur le site de Samsung !

En ce moment, vous pouvez obtenir le Galaxy Z Flip 6 avec une remise de 100 € grâce au code MYPHONE pour les couleurs exclusives Noir carbone, Blanc et Pêche. Vous obtenez également des Galaxy Buds 3 offerts en cadeau ! Il s'agit d'écouteurs d'une valeur de 179 €. Il vous est en plus possible de payer jusqu'en 24 fois ce modèle, de quoi faciliter son achat !