À ce prix, le Galaxy Z Flip8 revient un peu plus de 200 € sous son tarif habituel. La baisse est d'autant plus notable que le modèle vient tout juste de sortir, en juillet 2026, et qu'il s'agit bien de la version neuve, avec sa garantie constructeur complète.

Un vrai haut de gamme, au format clapet

Le Z Flip8 est un smartphone pliant qui se referme sur lui-même pour tenir dans une poche ou une petite pochette. Une fois déplié, il offre un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces à 120 Hz, fluide et lumineux. Fermé, son écran externe FlexWindow, agrandi sur cette génération, permet de consulter ses notifications, de répondre à un message ou de cadrer un selfie sans l'ouvrir.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, soit une configuration haut de gamme qui ne bridera aucun usage. Le capteur principal de 50 mégapixels assure de bonnes photos de jour comme de nuit, et le format ultra-compact reste l'argument central, puisque c'est l'un des rares vrais smartphones haut de gamme qui se glissent aussi facilement dans une poche.

Pourquoi ce prix maintenant

Une baisse d'environ 15 % sur un modèle sorti il y a quelques semaines n'a rien d'un hasard. Les smartphones pliants voient souvent leur prix bouger vite après le lancement, sous l'effet de la concurrence entre revendeurs sur les gros volumes. Vous profitez donc, dès maintenant, d'un tarif que l'on n'attend d'ordinaire que plusieurs mois après la sortie.

Quelques réserves, pour rester honnête. Le format clapet impose une batterie de 4 300 mAh, un peu juste pour les grosses journées, à surveiller si vous êtes un gros utilisateur. La certification IP48 protège de la poussière et de l'eau, mais un pliant demande toujours un peu plus de soin qu'un téléphone classique au niveau de la charnière et de l'écran. Et comme souvent chez Samsung, le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte.

Faut-il craquer ?

Difficile de dire si le prix baissera encore d'ici les prochaines opérations commerciales, mais à 1 085 €, l'offre est déjà l'une des plus intéressantes vues sur ce modèle depuis sa sortie. Si le format compact vous attire et que vous vouliez un pliant récent sans attendre plusieurs mois, c'est un bon moment. Ceux qui privilégient l'autonomie maximale ou un très grand écran regarderont plutôt du côté des formats classiques du catalogue des smartphones Samsung.

Pensez simplement à vérifier le coloris et la capacité proposés au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer vite sur un modèle aussi récent.