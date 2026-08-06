Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 : précommandes record avant la mise en vente du 7 août

En sept jours, les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8 ont totalisé 1,44 million de précommandes en Corée du Sud entre le 28 juillet et le 3 août 2026. C'est un record absolu pour Samsung : le Galaxy Note 10 avait mis onze jours pour réunir 1,38 million, le Galaxy S26 avait plafonné à 1,35 million, et la précédente génération de pliables Z Fold7 et Flip7 n'avait atteint que 1,04 million. Le Galaxy Z Fold8 — le grand format à écran 4:3, dit « passeport » — concentre à lui seul environ 70 % de ces précommandes coréennes.

En France, plus de 40 % des précommandes pour le seul Z Fold8

Le 5 août, Samsung Newsroom France a publié ses propres chiffres. Les précommandes de la série Galaxy Z y progressent de plus de 20 % par rapport aux Z Fold7 et Z Flip7 réunis sur la même période l'an dernier, et le Z Fold8 représente à lui seul plus de 40 % des précommandes françaises de la gamme. À l'échelle européenne, le constructeur se contente d'indiquer que les objectifs fixés ont été dépassés, sans communiquer de volumes.

Menno Van Den Berg, Président du Samsung European Telecom Office, se dit satisfait de l'accueil réservé à la gamme en Europe et estime que le dépassement des objectifs traduit un intérêt croissant pour les pliables. Il souligne que le nouveau Z Fold8 a suscité, selon ses termes, « un véritable engouement » avant même sa commercialisation.

Ce que la gamme Z8 embarque réellement

Annoncés lors de l'Unpacked du 22 juillet 2026, les trois appareils marquent une première : Samsung commercialise simultanément deux pliables grand format. Le Z Fold8 Ultra est le successeur direct du Z Fold7 ; le Z Fold8 adopte un écran extérieur au format 4:3 dit « large » — une configuration jusqu'alors absente du marché européen, le Huawei Pura X Max n'y ayant jamais été distribué. Samsung dément tout lien entre ce choix de format et les rumeurs sur l'iPhone pliable attendu d'Apple, en précisant que l'objectif est d'offrir un écran plus adapté à la vidéo.

Le constructeur assume d'ailleurs une segmentation en trois temps : le Fold8 Ultra en vitrine technologique, avec le système photo le plus complet et l'écran principal pensé pour le multitâche ; le Fold8 orienté consultation de contenus, avec un passage plus fluide de l'écran externe à l'écran interne pour la vidéo, la lecture ou le jeu ; le Flip8 positionné sur les interactions courtes et l'accès à Galaxy AI depuis l'écran de couverture.

Côté puce, le Z Fold8 et le Z Fold8 Ultra embarquent le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans toutes les régions, y compris en France. Seul le Z Flip8 vendu en Europe fonctionne sous Exynos 2600 — le processeur maison de Samsung. L'ensemble de la gamme tourne sous Android 17 et One UI 9, avec sept années de mises à jour promises par Samsung.

Sur la résistance, la certification est IP48 pour les trois modèles — soit une protection contre la poussière partielle et une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre. Pas IP68 : cette confusion circule dans certains articles tiers, elle est inexacte. À titre de comparaison, le Honor Magic V6 atteint IP68 et IP69. Enfin, le terme « Flex Titanium » que Samsung utilise pour la gamme désigne une feuille en alliage de titane intégrée sous l'écran, pas un cadre extérieur : le châssis est en Armor Aluminum.

Des prix en hausse et un marché qui va se transformer

Les tarifs ont augmenté. Samsung attribue cette hausse à la flambée des prix de la mémoire vive et du stockage, tirés vers le haut par la demande des centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le Z Flip8 démarre à 1 299 euros (12 Go + 256 Go) et monte à 1 499 euros (12 Go + 512 Go). Le Z Fold8 est proposé à partir de 1 999 euros (12 Go + 256 Go), puis 2 199 euros (12 Go + 512 Go) et 2 399 euros (16 Go + 1 To). Le Z Fold8 Ultra débute à 2 199 euros (12 Go + 256 Go), avec des configurations à 2 399 euros (12 Go + 512 Go) et 2 799 euros (16 Go + 1 To). Les précommandes sont ouvertes sur Samsung.com jusqu'au 6 août à 23 h 59, la mise en vente officielle ayant lieu le 7 août 2026.

Le contexte marché nuance l'enthousiasme des chiffres de précommandes. En effet, Counterpoint Research projette une croissance de 21 % du marché mondial des pliables en 2026, portée notamment par le basculement structurel vers le format livre, qui devrait représenter 65 % des expéditions mondiales contre 52 % en 2025 — un mouvement déjà amorcé au second semestre 2025, quand les expéditions du Z Fold7 avaient pour la première fois dépassé celles du Z Flip7. Mais Samsung verrait sa part de marché reculer de 40 % à 32 %, Apple étant crédité de 25 % dès sa première année sur ce segment, devant Huawei à 24 %.

