Le Google Pixel 9 Pro fait date avec cette réduction de 54 % jusqu'à ce soir !

Il ne reste que quelques heures avant que le code promotionnel dont nous allons discuter ne s'évapore à minuit.

En effet, le Google Pixel 9 Pro est disponible à 460,40 € au lieu de 999 €. Oui, le calcul est juste, cela fait bien une remise totale de 54 % sur l'un des mobiles Google les plus performants du catalogue.

Mais est-il raisonnable de craquer pour une version importée, même à ce prix ?

La réponse est à nuancer, mais à moins de 500 €, le rapport qualité-prix devient tout simplement imbattable.

Le Pixel 9 Pro, un smartphone à l'épreuve de la décennie

Aujourd'hui, la durabilité est devenue le critère central des consommateurs. Le pouvoir d'achat de plus en plus restreint incite à investir dans des appareils qui misent sur le temps long. C'est là que Google marque des points précieux, car sa politique de mise à jour est devenue un véritable parangon de longévité sur le marché Android.

Les modèles Pro de la firme de Mountain View ne sont pas seulement puissants, ils sont surtout suivis pendant 7 ans par la marque, garantissant un accès continu aux dernières versions du système.

En achetant ce Pixel 9 Pro aujourd'hui, vous avez l'assurance de recevoir les mises à jour logicielles et de sécurité jusqu'en 2031.

Pourquoi est-ce intéressant pour vous ?

D'un côté, vous achetez l'un des haut de gamme phares de l'année dernière au prix d'un milieu de gamme tout en accédant aux fonctionnalités logicielles les plus avancées ; de l'autre, vous pourrez le revendre à un prix cohérent dans deux ou trois ans, car il sera toujours considéré comme un appareil « moderne » pour en racheter un autre (ou pas car il risque de vous plaire !).

Prix de référence Prix au panier Code Promo Prix Final 999,00 € 485,40 € RAKUTEN25 460,40 €

La version US : ce qu'il faut savoir pour acheter en ayant toutes les informations

Cette version proposée sur Rakuten est un modèle international importé des US. L'appareil est compatible avec les réseaux européens, mais il peut y avoir de légères variations de performances, car il est d'abord optimisé pour les bandes de fréquences des USA. Toutefois, ces variations sont rares.

De plus, certaines applications peuvent également ne pas être compatibles, mais globalement il y a peu de différences avec une version européenne.

Même si ces différences ne perturbent pas vraiment l'expérience utilisateur, il faut les prendre en compte et se sentir à l'aise à l'idée que potentiellement il puisse y avoir quelques différences. D'après nous, la différence de prix peut réellement justifier l'achat.