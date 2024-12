Le Pixel 9a de Google : un nouveau design sans barre photo

Le Pixel 9a marque une rupture avec le design distinctif des précédents modèles Google. L'appareil adopte un dos plat où les capteurs photo sont désormais logés dans un module ovale compact. Cette évolution s'accompagne de tranches plates et de coins arrondis, s'alignant sur l'esthétique des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL L'écran conserve un poinçon central pour la caméra selfie, tandis que les bordures restent relativement prononcées.

Des spécifications techniques prometteuses

Selon les fuites les plus sérieuses, le smartphone devrait intégrer le processeur Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM. L'écran afficherait une diagonale de 6,4 pouces, similaire aux modèles haut de gamme de la série 9. Côté photo, le module principal utiliserait un capteur Sony IMX787 de 48 mégapixels, associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour l'autonomie, une batterie conséquente de 5000 mAh serait présente, avec toutefois une charge limitée à 18W.

Les utilisateurs du Pixel 9a bénéficieront des dernières innovations photo de Google. La récente mise à jour de l'application Pixel Camera (version 9.7) réintroduit des contrôles manuels appréciés pour la luminosité, le contraste et la balance des blancs. Le mode Ultra HDR sera également disponible pour Instagram, permettant de capturer des images avec une plage dynamique étendue.

Quel prix pour le Google Pixel 9a ?

Le Pixel 9a devrait conserver un positionnement tarifaire similaire à son prédécesseur, avec un prix de départ attendu autour de 499 dollars aux États-Unis. La présentation officielle est prévue lors de la conférence Google I/O en mai 2025, bien que certaines rumeurs évoquent une possible annonce plus précoce. Ce modèle s'annonce comme une alternative intéressante dans le segment milieu de gamme, offrant les technologies photo avancées de Google dans un format plus accessible.